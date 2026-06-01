Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Alexander Gruhlke ist der nächste Neuzugang für TuS Hasede
Der TuS Hasede treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Alexander Gruhlke den dritten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 vorgestellt. Der 29-jährige Torhüter wechselt vom SSV Elze zum Bezirksligisten und soll die Konkurrenzsituation auf einer Schlüsselposition deutlich beleben.
Die Verpflichtung des erfahrenen Schlussmanns kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Haseder Verantwortlichen auf personelle Herausforderungen reagieren müssen. Insbesondere die anhaltende Verletzungssituation von Torhüter Marlon machte aus Vereinssicht eine Verstärkung zwischen den Pfosten notwendig. Mit Gruhlke sicherte sich der TuS nun einen Spieler, der seit Jahren zu den konstanten Leistungsträgern beim SSV Elze zählt und dort umfangreiche Erfahrung sammeln konnte.
Der Neuzugang bringt mit 29 Jahren nicht nur Routine mit, sondern gilt als vielseitiger Torwart mit Stärken auf der Linie, im Eins-gegen-Eins sowie im Spielaufbau. Zudem soll er durch seine Präsenz und Kommunikation die Defensive organisieren und führen können. Gemeinsam mit Torben Patrick Radloff und perspektivisch dem zurückkehrenden Marlon soll künftig ein leistungsstarkes Torhüterteam entstehen.
Für Gruhlke selbst war der Wechsel nach Hasede eine bewusste Entscheidung. Nach mehreren Jahren beim SSV Elze reizte ihn die Aussicht auf ein neues Umfeld mit ambitionierten Zielen und einer positiven Mannschaftskultur. Der Torhüter möchte seine Entwicklung weiter vorantreiben und gleichzeitig seinen Beitrag dazu leisten, dass sich der TuS dauerhaft im oberen Bereich der Bezirksliga etablieren kann.
Die Verpflichtung unterstreicht die Ambitionen des Aufsteigers, der sich trotz einer wechselhaften Saison frühzeitig für die Zukunft aufstellt. Mit aktuell 40 Punkten rangiert der TuS Hasede auf dem zehnten Tabellenplatz der Bezirksliga Hannover 4. Nach starken Phasen im Saisonverlauf zeigte die Mannschaft zuletzt Schwankungen, arbeitet jedoch bereits intensiv daran, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche kommende Spielzeit zu schaffen.
Mit Alexander Gruhlke gewinnt der Verein einen erfahrenen und entwicklungsfähigen Torhüter, der die Qualität im Kader erhöhen und den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition weiter ankurbeln soll. Für den TuS Hasede ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein in den Planungen für die Saison 2026/27.