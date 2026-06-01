Alexander Gruhlke ist der nächste Neuzugang für TuS Hasede

Die Verpflichtung des erfahrenen Schlussmanns kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Haseder Verantwortlichen auf personelle Herausforderungen reagieren müssen. Insbesondere die anhaltende Verletzungssituation von Torhüter Marlon machte aus Vereinssicht eine Verstärkung zwischen den Pfosten notwendig. Mit Gruhlke sicherte sich der TuS nun einen Spieler, der seit Jahren zu den konstanten Leistungsträgern beim SSV Elze zählt und dort umfangreiche Erfahrung sammeln konnte.

Der Neuzugang bringt mit 29 Jahren nicht nur Routine mit, sondern gilt als vielseitiger Torwart mit Stärken auf der Linie, im Eins-gegen-Eins sowie im Spielaufbau. Zudem soll er durch seine Präsenz und Kommunikation die Defensive organisieren und führen können. Gemeinsam mit Torben Patrick Radloff und perspektivisch dem zurückkehrenden Marlon soll künftig ein leistungsstarkes Torhüterteam entstehen.