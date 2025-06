Alexander Gött wird Co-Trainer beim TuS Binzen

Der TuS Binzen freut sich über die Zusage von Alexander Gött, der zur kommenden Saison als Co-Trainer nach Binzen kommt und das Trainerteam um Cheftrainer Manuel Schwarz ergänzen wird. Der 29-jährige, der aktuell noch als Spieler für den SV Eichsel im Einsatz ist, beendet seine aktive Spielerlaufbahn nach dieser Saison und wechselt dann gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer vom Dinkelberg ins Vordere Kandertal.

"Nachdem bekannt wurde, dass Alexander sich vorstellen kann in die Trainertätigkeit einzusteigen, wurden die Gespräche intensiviert und finalisiert. Uns war wichtig, dass Cheftrainer Manuel Schwarz einen Co-Trainer um sich hat, dem er vertraut und der in der Lage ist die Inhalte gemeinsam zu vermitteln. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir nun mit dieser Konstellation auf der Trainerbank in die neue Saison gehen können", so der TuS Binzen. "Sehr erfreulich ist auch, dass sowohl Torwart-Trainer Michael Brutschin, der seit Jahren herausragende Arbeit leistet, als auch das bewährte Betreuerteam mit Gerhard Böhringer, Klaus Berger und Jochen Brenneisen weiterhin zur Verfügung steht."