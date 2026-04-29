Alexander Frank und Moritz Danberg beenden Preetzer Negativserie

Nach vier Niederlagen in Folge atmet der Preetzer TSV tief durch. Im Nachholspiel am Dienstagabend sicherte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Doege einen immens wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den MTV Dänischenhagen. Mit nun 35 Punkten klettern die „Schusterstädter“ auf den neunten Tabellenplatz der Verbandsliga Ost und verschaffen sich wertvolle Luft im Tabellenmittelfeld.
Vor rund 150 Zuschauern startete der PTSV furios. Bereits in den ersten Minuten rissen die Hausherren das Geschehen an sich und belohnten sich früh für ihren Aufwand. „Wir sind sofort gut im Spiel und haben wirklich fünfzehn, zwanzig gute Minuten. Diese Phase belohnen wir auch mit einem Tor“, analysierte Doege den gelungenen Auftakt.
Trotz der Führung kehrte jedoch nicht sofort die gewünschte Ruhe in das Preetzer Spiel ein. Dänischenhagen agierte mutiger und presste höher, was die Partie zunehmend zerfahren machte. Doch genau in diese Drangphase der Gäste hinein setzte der PTSV den wohl entscheidenden Nadelstich: Nach einer abgewehrten Ecke der Dänischenhagener schaltete Preetz blitzschnell um. Ein präziser Pass von Jenner Müller bediente Moritz Danberg, der mit einem „super Antritt“ die gesamte Hintermannschaft stehen ließ und kurz vor dem Pausenpfiff zur 2:0-Halbzeitführung vollendete.
In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine klassische Abwehrschlacht. Dänischenhagen versuchte es vermehrt mit langen Bällen, während Preetz sich auf das Verteidigen und vereinzelte Umschaltmomente konzentrierte. „Zugegeben, in der zweiten Halbzeit war es sicherlich kein schönes Spiel, dennoch war viel Intensität auf dem Platz“, gestand Fabian Doege.
Dass es am Ende beim Zu-Null-Sieg blieb, war auch einer gehörigen Portion Einsatzbereitschaft zu verdanken. In der 83. Minute drohte die Partie noch einmal zu kippen, als Dänischenhagen die Preetzer Defensive über den Flügel knackte. Doch Tristan Doege rettete in höchster Not für seinen bereits geschlagenen Keeper Klonikowski. „Wäre da der Anschluss gefallen, wäre es wahrscheinlich noch mal richtig kribbelig geworden“, gab der Trainer offen zu.
Am Ende stand jedoch ein Erfolg, der vor allem über die Einstellung errungen wurde. Für Doege waren es „viel Leidenschaft und verdiente drei Punkte“, die in Preetz blieben. Für die Mannschaft war dieser Sieg nach der jüngsten Durststrecke Balsam auf die Seele.
Doege abschließend: „Es freut mich sehr für die Mannschaft und für die Jungs, dass sie sich da mal wieder mit einem Dreier belohnt haben. Das tut auf jeden Fall gut.“
Preetzer TSV: Klonikowski – Karius, Doege, Beuck, Tonn – Moritz Danberg, Müller (90. Khalouf), Windmüller (79. Rothermund), Grunwald, Schulze – Alexander Frank (78. Fene).
Trainer: Fabian Doege.
MTV Dänischenhagen: Joachim – Malte Ceynowa, Kloss (81. Schweimer), Stephan Wendt (63. Ladewig), Andersen (46. Pannek), Voth, Benninghoff, Buck, Ross, Kastner (81. Schomburg), Albers.
Trainer: Stephan Wendt.
SR: Marek Borkowski (TSV Lensahn).
Ass.: Thomas Rüdiger, Johannes Fritze.
Z.: 60.
Tore: 1:0 Alexander Frank (19.), 2:0 Moritz Danberg (42.).