Alexander Frank und Moritz Danberg beenden Preetzer Negativserie

Moritz Danberg (li.) nutzte sein Tempo für eine kleine Vorentscheidung vor der Pause aus. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nach vier Niederlagen in Folge atmet der Preetzer TSV tief durch. Im Nachholspiel am Dienstagabend sicherte sich die Mannschaft von Trainer Fabian Doege einen immens wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den MTV Dänischenhagen. Mit nun 35 Punkten klettern die „Schusterstädter“ auf den neunten Tabellenplatz der Verbandsliga Ost und verschaffen sich wertvolle Luft im Tabellenmittelfeld.

Starke Anfangsphase und ein Konter wie aus dem Lehrbuch

Vor rund 150 Zuschauern startete der PTSV furios. Bereits in den ersten Minuten rissen die Hausherren das Geschehen an sich und belohnten sich früh für ihren Aufwand. „Wir sind sofort gut im Spiel und haben wirklich fünfzehn, zwanzig gute Minuten. Diese Phase belohnen wir auch mit einem Tor“, analysierte Doege den gelungenen Auftakt.

Trotz der Führung kehrte jedoch nicht sofort die gewünschte Ruhe in das Preetzer Spiel ein. Dänischenhagen agierte mutiger und presste höher, was die Partie zunehmend zerfahren machte. Doch genau in diese Drangphase der Gäste hinein setzte der PTSV den wohl entscheidenden Nadelstich: Nach einer abgewehrten Ecke der Dänischenhagener schaltete Preetz blitzschnell um. Ein präziser Pass von Jenner Müller bediente Moritz Danberg, der mit einem „super Antritt“ die gesamte Hintermannschaft stehen ließ und kurz vor dem Pausenpfiff zur 2:0-Halbzeitführung vollendete. Leidenschaft ersetzt spielerischen Glanz In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine klassische Abwehrschlacht. Dänischenhagen versuchte es vermehrt mit langen Bällen, während Preetz sich auf das Verteidigen und vereinzelte Umschaltmomente konzentrierte. „Zugegeben, in der zweiten Halbzeit war es sicherlich kein schönes Spiel, dennoch war viel Intensität auf dem Platz“, gestand Fabian Doege.

Alexander Frank (mitte, Preetzer TSV) mit einem Kopfball. – Foto: Ismail Yesilyurt