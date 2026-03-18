Alexander Dahl zum VfB Goldenstädt

Der VfB Goldenstädt kann einen spektakulären Neuzugang vermelden: Alexander Dahl wechselt von der SG 03 Ludwigslust/Grabow in die Lewitz. In einer Phase, in der zahlreiche Spieler des VfB aufgrund von Verletzungen fehlen, ist es äußerst wichtig, neue Qualität in den Kader zu holen.

Nach zehn Jahren bei der SG wird Alex nun das zentrale Mittelfeld des VfB verstärken. Vereinsvorsitzender Maik Kaiser und der Spieler klärten gestern die letzten Details, bevor die Unterschrift geleistet wurde.

Cheftrainer Markus Ihde zeigte sich über den erfahrenen Neuzugang sehr erfreut. In den Trainingseinheiten konnte Alex bereits seine Qualitäten unter Beweis stellen und beweisen, wie wertvoll er für das Team sein wird. Gestern wurde Alex der Mannschaft als neuer Spieler vorgestellt.