Alexander Christ kehrt zur SG Hecklingen-Malterdingen zurück

Die SG HeMa freut sich, die Rückkehr von Alex Christ bekannt zu geben, der zur neuen Saison wieder als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Mit großer Freude begrüßen wir Alex wieder in seiner Heimat, wo er bereits erfolgreich tätig war.

Christ, der vor seiner letzten Station beim BSC in der sportlichen Leitung und als Trainer bei der SG war, bringt eine tiefe Kenntnis des Vereins und seiner Strukturen mit. Wir sind dankbar für seine Entscheidung, wieder zu uns zurückzukehren und sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Engagement einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten wird.

Ab Sommer wird Alex gemeinsam mit Christian Bär ein Trainer-Duo bilden und uns sofort bei der Kaderplanung unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alex und sind sicher, dass alle von seiner Rückkehr profitieren werden.