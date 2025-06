Alexander Bühler und Fabian Kupzick wechseln zum FC Bötzingen

Alexander Bühler ist sowohl in der Defensive als auch im zentralen Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Besonders seine Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und Übersicht werden das Spiel des FCB maßgeblich bereichern. Mit dem SV Mundingen konnte Alex sowohl die Bezirksliga als auch den Bezirkspokal gewinnen und den Verein fest im oberen Drittel der Landesliga etablieren. Als Stammspieler in der Defensive leistete er hierbei einen entscheidenden Beitrag.

Fabian Kupzick ist im zentralen Mittelfeld sowie auf der Linksverteidiger Position beheimatet. Der beim Bahlinger SC und den Sportfreunden Eintracht Freiburg ausgebildete Linksfuß hat bereits zahlreiche Spiele auf höherem Niveau absolviert und ist seit zwei Jahren fester Bestandteil der Mundinger Landesligamannschaft. Aktuell arbeitet er sich nach einer schwereren Verletzung wieder zurück und freut sich darauf, ab Sommer mit vollem Einsatz für den FCB aufzulaufen.