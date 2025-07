Alexander Breloh: „Ein Dorf kann nicht ohne das andere“

Das ist Alexander Breloh. – Foto: Lena Janke

Mit gerade mal 25 Jahren steht Alexander Breloh seit einigen Wochen an der Spitze des SV Vynen-Marienbaum. Der Geschäftsführer einer ambulanten Pflegeeinrichtung ist damit einer der jüngsten Sportverein-Vorsitzenden in NRW. Ein Gespräch über die eigene Fußballkarriere, seine Ziele als Klubchef und Kirchturmdenken.

Herr Breloh, werden Sie auch in der kommenden Saison mit der Trikotnummer 50 auf dem Fußballplatz stehen? Alexander Breloh Ja, das werde ich, solange die Zeit dafür da ist. Vorsitzender zu sein, ist ein sehr zeitaufwendiges Amt. Das habe ich schon in den ersten Wochen gemerkt. Ich möchte mir die Zeit aber so einteilen, dass ich weiter Fußball spielen kann. Wir haben eine geile Truppe und sportlich eine gute Entwicklung gemacht unter Trainer Sebastian Wahle, mit dem wir in die dritte Saison gehen.

Von 2004 bis 2008 hat der SV VyMa in der Bezirksliga gespielt. Wird’s das nochmals geben? Breloh Wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Sportlich wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Aber ich muss zwei differenzierte Antworten geben – einmal die des Spielers und einmal die des Funktionärs. Die Mannschaft möchte gerne in die B-Liga aufsteigen, aber nicht um jeden Preis. Der Vorstand möchte dem Team keinen Druck machen. Wir wissen, was da in den vergangenen Jahren zusammengewachsen ist. Wir haben in den Dörfern auch Zusammengehalt geschaffen.