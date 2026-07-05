Alexander Beusch wechselt vom VfB Eichstätt zur SpVgg Unterhaching

Zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol hat die SpVgg Unterhaching ihren Neuzugang Alexander Beusch vorgestellt. – Foto: SpVgg Unterhaching

Der 23-jährige Flügelspieler Alexander Beusch kommt vom Liga-Konkurrenten VfB Eichstätt zur SpVgg Unterhaching.

Die SpVgg Unterhaching verstärkt ihren Kader für die neue Saison der Fußball-Regionalliga Bayern mit Alexander Beusch, der vom Liga-Konkurrenten VfB Eichstätt zu den Rot-Blauen wechselt. Der 23 Jahre alte Deutsch-Kolumbianer sammelte bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth sowie beim SC Eltersdorf erste Erfahrungen im Männerbereich. Im Sommer 2025 schloss der 1,83 Meter große Rechtsfuß sich dem VfB Eichstätt an, der damals die Meisterschaft in der Bayernliga Nord gewonnen und den Wiederaufstieg in die Regionalliga gefeiert hatte. In der vergangenen Saison absolvierte Beusch 33 Spiele für die Eichstätter und bereitete sieben Tore vor; der VfB Eichstätt beendete die Regionalligaspielzeit 2025/26 auf Rang fünf, zwei Plätze hinter der SpVgg Unterhaching.

Seine Art und Weise, Fußball zu spielen, passt sehr gut zu unserer sportlichen Ausrichtung.

Sportdirektor Markus Schwabl

Der 23-Jährige ist ein offensiver Flügelspieler und flexibel auf beiden Außenbahnen einsetzbar. Insgesamt absolvierte er schon 66 Partien in der Regionalliga Bayern (jeweils 33 für Greuther Fürth II und Eichstätt). Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers im Südtiroler Ort Schlanders präsentierte die SpVgg Unterhaching den Neuzugang, Sportdirektor Markus Schwabl sagt über Alexander Beusch: „Er bringt enormes Tempo und Dynamik mit und ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar. Er ist ein Spieler, der ständig die Tiefe bedroht, und auf der anderen Seite eine außergewöhnliche Mentalität im Spiel gegen den Ball besitzt. Seine Art und Weise, Fußball zu spielen, passt sehr gut zu unserer sportlichen Ausrichtung.“