Alexander Beusch wechselt aus Eichstätt zur SpVgg Unterhaching

Zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol hat die SpVgg Unterhaching ihren Neuzugang Alexander Beusch vorgestellt. – Foto: SpVgg Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching verstärkt ihren Kader für die neue Saison der Fußball-Regionalliga Bayern mit Alexander Beusch, der vom Liga-Konkurrenten VfB Eichstätt zu den Rot-Blauen wechselt. Der 23 Jahre alte Deutsch-Kolumbianer sammelte bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth sowie beim SC Eltersdorf erste Erfahrungen im Männerbereich. I

m Sommer 2025 schloss der 1,83 Meter große Rechtsfuß sich dem VfB Eichstätt an, der damals die Meisterschaft in der Bayernliga Nord gewonnen und den Wiederaufstieg in die Regionalliga gefeiert hatte. In der vergangenen Saison absolvierte Beusch 33 Spiele für die Eichstätter und bereitete sieben Tore vor; der VfB Eichstätt beendete die Regionalligaspielzeit 2025/26 auf Rang fünf, zwei Plätze hinter der SpVgg Unterhaching.