Alexander Bachmann ist Keeper der Woche

Glanzparaden, gehaltene Elfmeter, weiße Westen: Viel zu oft stehen die Keeper im Schatten der Torjäger – doch das wird sich ab sofort ändern. FuPa und Catch & Keep präsentieren ab sofort wöchentlich den "Keeper der Woche" für FuPa in Westfalen.

Der 29-jährige Keeper hütet das Tor vom Hövelhofer SV in der Landesliga Westfalen. Am vergangenen Spieltag traf der Schlussmann mit seiner Mannschaft auf den SV Avenwedde. Im Duell der beiden Aufsteiger blieb Bachmann ohne Gegentor und war so ein wichtiger Bestandteil beim knappen 1:0-Sieg. Bachmann kam erst vor der Saison zum Hövelhofer SV und ist von Anfang an Stammkeeper des SV. Die aktuelle Saison läuft für ihn und seine Mannschaft sehr gut. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr belegt der SV aktuell den vierten Tabellenplatz.

🥈Jwan Abdalla (31) vom CF Kurdistan Bochum 2012 in der Bezirksliga Westfalen Staffel zehn

🥉Niklas Lübcke (25) vom VfL Bochum II in der Oberliga Westfalen