Alexander Arndt und Sebastian Metzger übernehmen in Kenzingen

Die SG Kenzingen-Bombach freut sich, daß für die Saison 2026/27 der neue Cheftrainer und sein Co feststehen. Alex Arndt war Spieler in der Landes- und Verbandsliga. 2017 ist er mit dem SV Kenzingen bereits in die Bezirksliga aufgestiegen. Der frühere Torhüter konnte für das Projekt SG Kenzingen-Bombach gewonnen werden. Alex Arndt war zuletzt Trainer beim SC March, davor bei der SpVgg. Buggingen-Seefelden.

An seiner Seite wird Sebastian Metzger als Co-Trainer tätig sein. Sebastian Metzger ging in seiner aktiven Zeit von der Kreisliga bis hin zur Oberliga erfolgreich auf Torejagd und hat bereits auch als Trainer einige Erfahrungen gesammelt. Sebastian Metzger war zuletzt Trainer beim SV Grafenhausen (Kreisliga B), davor beim FSV Altdorf (Bezirksliga).

Die Verantwortlichen der SG Kenzingen-Bombach sehen die Aufgaben in erfolgversprechende Bahnen gelenkt und werden nun gemeinsam mit den Trainern die Kaderplanung vorantreiben.