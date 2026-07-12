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"Alex Schöpflin hat seine Trainingsmethoden definitiv vom Bund"
Domenik Dürrschnabel, FC Huttingen, im Aufsteigerportrait
Die Fußballer des FC Huttingen kehren nach vier Jahren in die Kreisliga A zurück. Der Kapitän spricht über die Deutsche Bahn und rauchende Vorstände.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Huttingen − Aufsteiger in die Kreisliga A. Weil dem Meister TuS Efringen-Kirchen II der Weg in die A-Klasse versperrt war, ging’s für die Huttinger Fußballer als Vizemeister der Kreisliga B, Staffel I, direkt nach oben. Kapitän Domenik Dürrschnabel blickt zurück. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.