"Alex Schöpflin hat seine Trainingsmethoden definitiv vom Bund"

Die Fußballer des FC Huttingen kehren nach vier Jahren in die Kreisliga A zurück. Der Kapitän spricht über die Deutsche Bahn und rauchende Vorstände.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Huttingen − Aufsteiger in die Kreisliga A. Weil dem Meister TuS Efringen-Kirchen II der Weg in die A-Klasse versperrt war, ging’s für die Huttinger Fußballer als Vizemeister der Kreisliga B, Staffel I, direkt nach oben. Kapitän Domenik Dürrschnabel blickt zurück. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.