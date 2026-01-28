Alex Schmidt holt Hoops nach Leipzig

Der Ex-Hachinger Tim Hoops unterschreibt bei BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost. – Foto: BSG Chemie Leipzig

Acht Jahre lang, seit 2017, trug Tim Hoops (20) dad Trikot der SpVgg Unterhaching, zuletzt 2025, als er zum siebten Mal in der zweiten Mannschaft in der Bayernliga zum Einsatz kam. Anschließend wechselte der 1.90 Meter große Innenverteidiger in die Regionalliga zur Zweiten des FC Augsburg, wo er es allerdings nur auf drei Einsätze brachte.

Jetzt hat er einen neuen Job: Der ehemalige Hachinger Trainer Alex Schmidt (57), der in der Saison 2016/17 die U19 der SpVgg in der Bundesliga trainierte, holte ihn zur BSG Chemie Leipzig in die Regionalliga Nordost. Dort ist Schmidt seit wenigen Wochen Chefcoach und sportlicher Leiter. Um den Traditionsverein (aktuell Drittletzter) vor dem Abstieg zu bewahren, rüstet Schmidt personell stark auf, hat schon eine Reihe von Neuen zu den Sachsen geholt, wie gerade den ehemaligen Hachinger Abwehrspieler, der 2023/24 und 2024/25 19 Mal für die Profis in der 3. Liga das rot-blaue Trikot trug.

„Ein junger, talentierter Innenverteidiger mit Drittliga-Erfahrung, der in Unterhaching gut ausgebildet wurde. Er ist beweglich, kopfballstark und schnell. Tim wird uns sicher weiterhelfen“, freut sich sein neuer Coach auf Hoops, der zunächst einen Vertrag bis Saisonende erhielt.