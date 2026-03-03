Alex Schlegel verstärkt GW Mühlen

Grün-Weiß Mühlen darf einen weiteren Neuzugang begrüßen: Alex Schlegel wechselt aus der A-Jugend von Blau-Weiß Lohne in den Herrenbereich und verstärkt ab sofort den Kader. Das gab der Verein via Instagram preis.

Für den 18-Jährigen ist es der nächste Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung. In Mühlen trifft er dabei auch auf seinen Bruder Oli, mit dem er künftig gemeinsam auf dem Platz stehen wird.

Alex ist flexibel einsetzbar und spielt auf der rechten Verteidiger- oder rechten Offensivposition. Zuvor war er neben Blau-Weiß Lohne auch für Falke Steinfeld aktiv.

Mit Lohne lief er in der Hinrunde in der A-Junioren-Niedersachsenliga auf und gewann mit dem Team neun von zehn Spielen in der Quali. Außerdem kam er auf einen Einsatz in der Landesliga für die Reserve von BW Lohne.