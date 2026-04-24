Alex Nuss bremst Aufstiegshoffnungen des SV Glehn aus

Das ist Alex Nuss. – Foto: Robin G.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der 25. Spieltag beginnt diesmal schon früh, wenn der SV Glehn und der SV Rosellen am Donnerstag um Punkte streiten. Am Sonntag steht dann unter anderem das Duell zwischen Novesia Neuss und Sportfreunde Vorst im Fokus, denn beide Klubs wollen aufsteigen.

Der SV Glehn, der zuletzt den Blick vorsichtig nach oben richten durfte, musste im Heimspiel gegen den SV Rosellen einen Dämpfer hinnehmen und verpasst es, den Druck auf die Spitzengruppe weiter zu erhöhen. Die Gäste starteten zielstrebig in die Partie, wobei Alexander Nuss bereits früh zur Führung traf (12.) und noch vor der Pause nachlegte (39.). Glehn, das zwar bemüht war, fand zunächst kaum Zugriff, ehe ein Eigentor von Patryk Gadzina kurz vor der Pause den Anschluss wie Endstand herstellte (43.).

Für Glehn bedeutet die Niederlage, dass der Abstand auf die Aufstiegsplätze anwächst, während Rosellen sich mit nunmehr stabileren Ergebnissen im gesicherten Mittelfeld etabliert und den Blick eher nach oben als nach unten richten kann.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FC Straberg FC Straberg VfR Büttgen VfR Büttgen 15:00 live PUSH

Spieltext FC Straberg - VfR Büttgen

Spieltext SG Orken - Weissenberg II

Spieltext Ge. Grefrath - TuS Grevenb.

Spieltext Wevelinghov. - Delhoven

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss DJK Novesia Sportfreunde Vorst SF Vorst 15:30 live PUSH

Spieltext DJK Novesia - SF Vorst

Spieltext Reuschenberg - SG Grimlinghaus...

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Rosellen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Glehn

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - BV Wevelinghoven

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Reuschenberg

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - DJK Novesia Neuss

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfR Büttgen - SG Orken-Noithausen

So., 03.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Straberg



27. Spieltag

Do., 07.05.26 19:30 Uhr FC Straberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - VfR Büttgen

So., 10.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Glehn - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuS Grevenbroich

So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FSV Vatan Neuss

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