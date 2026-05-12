Alex Heider und Stefan Weber wechseln den Spielkreis Detag Wernberg verpflichtet eine Offensivkraft, während sich Kreisliga-Absteiger TSV Nittenau auf einen Rückkehrer freut von Würthele / Neudecker / PM Detag Wernberg · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Trotz des Abstiegs aus der Kreisliga kehrt Stefan Weber (Mitte) zurück zu seinem Heimatverein TSV Nittenau. – Foto: Verein

Mit dem 22-jährigen Offensivspieler Alexander Heider tätigte der TSV Detag Wernberg aus der Kreisliga West eine weitere Verpflichtung für die kommende Saison. Und auch Wernbergs bisheriger Liga-Kollege TSV Nittenau, der in die Kreisklasse abgestiegen ist, freut sich über eine Sommer-Verstärkung. Mit Stefan Weber (27) kehrt ein „verlorener Sohn“ vom TSV Bernhardswald zurück. Beide Fußballer wechseln damit den Spielkreis – aus dem Regensburger Raum in den Teilkreis Schwandorf.

Wernberg-Zugang Alexander Heider wurde unter anderem von Bad Abbach und Burgweinting ausgebildet. Im Herrenbereich durchlief er die Stationen SV Fortuna Regensburg II, SpVgg Ziegetsdorf und SC Regensburg, bevor er sich dem FC Viehhausen anschloss, bei dem er allerdings keine Punktspiele bestritt und sich mehr auf Futsal konzentrierte. Dort war er bei Jahn Futsal II in der Bayernliga recht erfolgreich. Familiären Bezug hat Heider in den Norden der Oberpfalz, wo er bei der SG Friedenfels/Fuchsmühl über ein Zweitspielrecht vereinzelt zum Einsatz kam.



Jetzt möchte der 22-Jährige wieder dauerhaft auf Großfeld auflaufen und kam mit dem TSV Detag in Kontakt. Das vorgestellte Konzept des Kreisligisten gefiel Heider und durch die perfekte Autobahnverbindung zwischen Regensburg und Tirschenreuth – die Strecke nimmt er öfter in Anspruch – entschied er sich dafür, künftig für die Lila-Weißen zu kicken. „Wir hatten Alex bereits zu einem Porbetraining vor Ort. Mit seiner Präsenz, seiner Ballfertigkeit und seinen Qualitäten im Offensivspiel, bringt Alex genau die Komponenten mit, die bei uns zuletzt gefehlt haben“, freut sich das Trainerteam um Chefanweiser Thimo Luff darüber, dass sich Heider neben anderen Bewerbern für die Köblitzer entschied.





Unterdessen setzt Stefan Weber ein klares Zeichen: Der Mittelfeldspieler wechselt vom Regensburger A-Klassen-Meister TSV Bernhardswald zurück zu seinem Heimatverein TSV Nittenau, der als Tabellenletzter der Kreisliga West den Gang in die Kreisklasse antreten muss. Dabei ist Webers Entscheidung keineswegs gegen seinen bisherigen Verein gerichtet – im Gegenteil. Der 27-Jährige betont ausdrücklich, dass er sich in Bernhardswald stets wohlgefühlt habe. Vielmehr folgt der Wechsel einer Herzensangelegenheit. Der Rückkehrer möchte seinen Heimatverein aktiv unterstützen und Teil des eingeschlagenen Weges beim TSV Nittenau sein. Das Projekt und die sportliche Entwicklung haben ihn überzeugt, nun selbst Verantwortung zu übernehmen und seinen Beitrag zu leisten.



Ein weiterer wichtiger Beweggrund für die Rückkehr ist die aktuelle Entwicklung bei Nittenau. Der neue Trainer habe bei Weber großes Interesse geweckt, zudem werde die zweite Mannschaft wieder reaktiviert und in der Mannschaft rücken viele junge Spieler nach. „Man spürt, dass beim TSV Nittenau gerade richtig viel Bewegung drin ist“, beschreibt Weber die Aufbruchsstimmung im Verein. Der Abschied aus Bernhardswald fällt ihm dennoch nicht leicht: „Die Mannschaft ist eine richtig coole Truppe.“ Umso größer ist sein Dank für das Verständnis, das ihm innerhalb des Teams entgegengebracht wird. Auch beim TSV Nittenau ist die Freude über die Rückkehr groß. Der Verein zeigt sich glücklich, einen Spieler „mit großer Erfahrung und vorbildlichem Charakter“ wieder in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen.