Alex Hahn nach MSV-Sieg: „Man muss auch mal leiden“

Für Kapitän Alexander Hahn war die Begegnung nach vielen intensiven Trainingseinheiten eine willkommene Abwechslung. „Das sieht man mir, glaube ich, an. Es war sehr, sehr anstrengend“, sagte der Innenverteidiger nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft sei gegen den starken Gegner häufig hinterhergelaufen, habe aber genau das angenommen. „Das ist das beste Teambuilding, würde ich sagen, so ein Sieg. Und man muss auch mal im Fußball leiden.“

Florian Krüger brachte die Zebras nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung, ehe Peter Remmert in der 29. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Thomas Ouwejan auf 2:1, doch Patrick Sussek stellte nur acht Minuten später den alten Abstand wieder her. Kevin Kers sorgte in der 71. Minute noch einmal für Spannung, am Ende brachte der MSV den Vorsprung jedoch über die Zeit.

Überrascht habe ihn das Ergebnis trotz der Qualität des Gegners nicht. „Wir wissen, was wir können, wir wissen, dass wir gut sind. Wir hauen in jedem Spiel alles rein, egal ob Testspiel oder Pflichtspiel“, erklärte Hahn. Der MSV habe an seine eigenen Möglichkeiten geglaubt und sich für seinen Aufwand belohnt.

Konkurrenzkampf stärkt den MSV

Besonders erfreulich war aus Sicht des Kapitäns, dass die taktischen Inhalte aus den Trainingseinheiten bereits im Spiel zu erkennen waren. Gerade die ersten beiden Treffer entstanden aus Abläufen, die zuvor einstudiert worden waren. „Das wünscht man sich natürlich immer. In der Regel klappt es aber nicht so schnell“, analysierte Hahn. „Wir sind erst in der zweiten Woche der Vorbereitung. Umso schöner, dass es bei den beiden Toren funktioniert hat.“

Hahn selbst meldete sich nach seiner Pause wieder vollständig fit zurück. Gleichzeitig ist der Konkurrenzkampf im Duisburger Kader durch die personellen Veränderungen noch einmal größer geworden. Für den Kapitän ändert das nichts an seiner Rolle. „Man muss immer vorangehen, egal ob man spielt oder nicht spielt. Das ist die Aufgabe eines Leaders und natürlich auch meine Aufgabe.“

Für Hahn steht das Team im Fokus

Der 33-Jährige betonte dabei seinen Mannschaftsgedanken. Er respektiere sämtliche Entscheidungen des Trainerteams, wie bereits zum Ende der vergangenen Saison. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich der absolute Teamplayer bin. Der Konkurrenzkampf stärkt unsere Mannschaft und uns als Team.“

Auch mit den Bedingungen im Trainingslager zeigte sich Hahn zufrieden. Die Plätze seien hervorragend, die Abläufe passten und auch der Zusammenhalt werde weiter gefördert. Nach dem Sieg gegen Nijmegen stehen Regeneration, die traditionellen Gesangseinlagen der neuen Spieler und zum Abschluss ein weiterer Test auf dem Programm.

Über allem steht für den Kapitän allerdings ein Wunsch: „Wichtig ist einfach, dass wir alle gesund bleiben.“ Sportlich hat der MSV mit dem Erfolg gegen einen international erfahrenen Gegner bereits gezeigt, dass die Grundlage für die neue Saison vorhanden ist.

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