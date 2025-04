Alessio Koschinsky verstärkt die Offensive des FC Waldkirch

Jonas Haury wird in der kommenden Spielzeit das Team verstärken. Haury, mit 18 Jahren bereits als Kapitän des PTSV Jahn Freiburg in der Verbandsliga aktiv, wird dem FC Waldkirch als Mittelfeldspieler oder Verteidiger beitreten. Jonas Haury hat zuvor drei Jahre beim FC Freiburg verbracht und sich dort als ein herausragendes Talent etabliert. Die Gespräche mit dem FC Waldkirch verliefen äußerst positiv. Die Chemie zwischen ihm und dem Club stimmte sofort, und es ist deutlicher denn je, dass Jonas bereit ist, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen und sich im Herrenbereich zu behaupten.

Der FC Waldkirch freut sich über die Verpflichtung eines weiteren vielversprechenden Talents: Alessio Koschinsky wechselt vom PTSV Jahn Freiburg zum Verein und wird die Mannschaft mit seiner Torjägerqualitäten bereichern. Alessio ist erst 18 Jahre alt, bringt aber bereits eine beeindruckende Fußballausbildung mit. Die letzten drei Jahre hat er in der Verbandsliga Jugend gespielt, wo er seine Fähigkeiten weiterentwickelte und sich als treffsicherer Stürmer einen Namen machte. Seine Stärke liegt im Abschluss, was er in der aktuellen A-Junioren Verbandsliga eindrucksvoll demonstriert hat, indem er in Liga und Pokal bereits 12 Tore erzielt hat. Beim FC Waldkirch erhält Alessio die Gelegenheit, viel Spielpraxis zu sammeln und seinen nächsten Karriereschritt zu machen. Der Verein ist überzeugt, dass er mit seiner Torgefahr und seinem Talent einen wertvollen Beitrag zur Mannschaft leisten wird.