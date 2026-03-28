Alessandro Hochbaum ist Budbergs Mittelfeld-Stratege Alessandro Hochbaum überzeugt beim Landesligisten SV Budberg als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive. Warum der 19-Jährige nicht mehr aus der Startelf wegzudenken ist. Am Sonntag geht’s zu den SF Katernberg. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Hochbaum ist ein wichtiger Baustein beim SV Budberg – Foto: SV Budberg

Mit gerade mal 19 Jahren ist Alessandro Hochbaum beim SV Budberg nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Der Sommer-Neuzugang aus Oberhausen hat sich zur festen Größe in der Landesliga-Mannschaft von Trainer Tim Wilke entwickelt. Als dribbelstarker, wendiger Sechser oder Achter stimmt die Harmonie im Zusammenspiel mit Fynn Eckhardt, Mike Terfloth, Ole Egging oder Lennart Hahn.

Ausgebildet bei RWE und RWO „Das Zentrum ist schon meine Position“, sagt der Moerser, der am Ende seiner Jugendzeit vor einer wegweisenden Entscheidung stand. Nach der Rückrunde in der U19 von Rot-Weiß Oberhausen stellte sich die Frage: Oberliga oder Landesliga? Hochbaum entschied sich bewusst für Budberg und bereut diesen Schritt nicht. „Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem ersten Herren-Jahr. Mir war wichtig, dass auf mich gesetzt wird und ich direkt viel Spielzeit bekomme.“ Dass er sich so schnell zur tragenden Säule entwickelte, kommt nicht von ungefähr. So wurde er in den Nachwuchsleistungszentren von Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet Bei RWO trainierte der 19-Jährige sogar einige Male in der Regionalliga-Mannschaft mit, die im Niederrheinpokal im Herbst noch beim SVB zu Gast war.

Dennoch brauchte es die nötige Eingewöhnungszeit. „Am Anfang bin ich persönlich nicht ganz so gut reingekommen, aber mit der Zeit wurde es immer besser. Ich fühle mich hier richtig wohl“, sagt der Youngster. Seine fußballerischen Wurzeln liegen beim TV Asberg, von wo aus es zu Bayer Uerdingen ging. Der Kontakt nach Budberg kam über mehrere Wege zustande: Schulfreund und Mitspieler Fynn Jansen stellte den ersten Draht her, Niklas Ueberfeld lieferte Videomaterial an, und Teammanager Henrik Lerch sowie Wilke leisteten letztlich die finale Überzeugungsarbeit. Hochbaum überzeugt als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive und hat im Laufe der Saison auch seine Torgefahr entdeckt. In 23 Einsätzen erzielte stehen vier Treffer zu Buche. Im jüngsten Spitzenspiel gegen den SV Scherpenberg blieben die Budberger allerdings erstmals seit dem Hinspiel in Moers ohne eigenen Treffer. Die bittere 0:1-Derbyniederlage gegen den Rivalen wurde inzwischen intensiv aufgearbeitet.