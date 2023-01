Alessando Wiegand: "Ziel ist definitiv das obere Tabellendrittel" KSV-Frauen mit Platz 4 im Soll

Nach der schwierigen Saison 2021/22 sind die Frauen des KSV Hessen Kassel nun wieder in ruhigeren Fahrwassern unterwegs. Zwar beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen nur sechs Punkte, doch man konnte mit Platz vier viele Teams hinter sich lassen.

"Nach der letzten Saison, in der unser Team gegen den Abstieg gespielt hat, können wir mit dem aktuell vierten Tabellenplatz zufrieden sein. Luft nach oben ist natürlich immer. Mit nur zwei Niederlagen, dem drittbesten Angriff und der zweitbesten Defensive haben wir uns einen ordentlichen Grundstein für die Rückrunde gelegt", gibt sich Trainer Alessandro Wiegand zufrieden, der vor allem die stabile Defensive und die Vielzahl an herausgespielten Chancen als klares Plus im Vergleich zur vergangenen Saison sieht. "Wir haben eine klare Spielidee und spielen nicht wie 90% der Liga »lang und weit bringt Sicherheit«", führt Wiegand aus.

Wiegand: "Wir haben eine klare Spielidee"

Die Winterpause, die vom 20. Dezember bis zum 9. Januar andauerte, ist bereits wieder beendet. Genügend Zeit also, um an den Schwächen der Vorrunde zu arbeiten: "An unserer Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten und Führungen müssen wir professioneller ausspielen", zeigt der 27-Jährige die Probleme auf. Neu dabei ist ab sofort Torhüterin Sabrina Wandrei (SG Landau/Wolfhagen), während man auf Dilara Acar (Ziel noch unbekannt) für die Rückrunde verzichten muss.