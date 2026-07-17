Alen Graf tritt als Trainer des Ochtmisser SV zurück Berufliche Änderungen zwingen den Coach zum Rücktritt von NK · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der Ochtmisser SV muss kurz vor dem Saisonstart einen Rückschlag auf der Trainerposition verkraften. Alen Graf ist als Cheftrainer der Wikinger zurückgetreten. Der scheidende Coach teilte uns seine Beweggründe mit.

Sportliche Gründe spielen bei der Entscheidung nach Angaben des Coaches keine Rolle. Im Gegenteil: Graf zeigte sich von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt und verwies auf die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung. „Ich habe ein absolutes Top-Team zusammen und die Resultate in den Testspielen haben die Qualität mehr als bewiesen“, erklärte der Trainer. Ausschlaggebend für den Rücktritt seien vielmehr private und berufliche Veränderungen gewesen, die sich kurzfristig ergeben hätten. „Mein Rücktritt hängt jedoch mit einer privaten beziehungsweise beruflichen Veränderung zusammen, welche relativ kurzfristig eingetreten ist“, so Graf. Da diese auch mit einer geografischen Veränderung verbunden sei, könne er den Trainerjob beim Ochtmisser SV nicht mehr mit dem Anspruch ausüben, den er an sich selbst habe: „Ich liebe den Fußball und bin auch liebend gern Trainer, jedoch immer nur, wenn ich 100 Prozent geben kann.“

Besonders der zeitliche Aufwand eines Traineramtes sei in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. „Im Grunde bist du sieben Tage damit beschäftigt“, beschreibt Graf die Anforderungen. Gerade beim Ochtmisser SV sei die Arbeit mit einem großen Kader und vielen jungen Spielern besonders intensiv gewesen. Den Verein habe er unmittelbar nach seiner Entscheidung informiert. „Den Verein habe ich umgehend darüber informiert, damit auch genug Zeit bleibt, um einen Nachfolger zu finden vor dem Beginn der Saison.“