Alemannias Aufstiegshelden spielen in Roetgen für den guten Zweck von Aachener Zeitung · Heute, 10:18 Uhr · 0 Leser

Beim Benefizspiel in Roetgen dabei: Alemannia-Aufstiegsheld Willi Landgraf. – Foto: Michael Jaspers

Bekannte Ex-Fußballprofis, zwei weitere Teams und ein Abendprogramm mit Konzert und Party: Beim Benefizturnier in Roetgen sollen Spenden für die Hilfsorganisation „Fightback Against Poverty“ gesammelt werden.

Ein Fußballabend mit bekannten Namen und sozialem Engagement steht am Samstag, 20. Juni, auf dem Sportplatz in Roetgen an: Beim Benefizturnier ab 17.30 Uhr wollen die Alemannia Allstars gemeinsam mit zwei weiteren Teams Spenden für die Hilfsorganisation „Fightback against Poverty“ sammeln. Der Eintritt ist frei, Besucherinnen und Besucher sind jedoch eingeladen, das Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Landgraf und Schlaudraff dabei Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählt die Teilnahme zahlreicher ehemaliger Alemannia-Spieler aus der erfolgreichen Zeit rund um den Bundesliga-Aufstieg 2006 und den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Erwartet werden rund 15 frühere Profis. Bislang zugesagt haben unter anderem Jan Schlaudraff, Willi Landgraf, Sergio Pinto, Sascha Rösler, Kai Michalke, Rainer Plaßhenrich, Moses Sichone und Thomas Stehle.

Neben den Alemannia Allstars stehen auch eine Auswahl des FC Roetgen sowie ehemalige Landesliga-Spieler des SV Rott auf dem Platz. „Da sind viele Jungs dabei, die mich in meiner Zeit beim SV Rott begleitet haben“, sagt Andreas Schindler, ehemaliger Vorsitzender des Voreifelclubs. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“, also in drei Partien über jeweils 30 Minuten. „Der Spaß soll dabei im Vordergrund stehen“, sagt Schindler, der „Fightback against Poverty“ 2017 gemeinsam mit Avdo Iljazovic gegründet hat. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 500 Besucherinnen und Besuchern. Moderiert wird das Turnier von Robert Moonen, dem langjährigen Stadionsprecher von Alemannia Aachen.