Alemannia zeigt Wachstum..... und lässt Punkte liegen

Dann aber konnte man den Wachstum der Mannschaft von Trainer Polecki sehen. Durch konzentrierte Ballstafetten musste sich der Gegner aus dem Pressing zurückziehen und die Kontrolle über das Spiel wurde übernommen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ergaben sich einige gute Möglichkeiten für die Gäste, die aber allesamt liegen gelassen wurden. Unter anderem ein Elfmeter, ein Freistoß von der Strafraumkante und einige Abschlüsse aus dem Sechzehner scheiterten entweder an dem gut aufgelegten Gästekeeper oder der Ungenauigkeit der Schützen.

Nach dem Sieg zum Start der zweiten Saisonhälfte stand mit dem Auswärtsspiel bei Niksar ein erster Härtetest der Rückrunde an (Hinspielergebnis 3:4 Niederlage). Die ersten zehn Minuten des Spiels erinnerten dabei stark an das Hinspiel. Die Alemannen traten unsicher mit und gegen den Ball auf, Niksar dominierte das Spiel.

Dieser Schwung wurde leider nicht auf die zweite Halbzeit übertragen. Es ergab sich ein Spiel im Mittelfeld ohne Möglichkeiten auf beiden Seiten. Lediglich einen satt getroffenen Distanzschuss durch Niksar parierte FCA Keeper Löscher (#1) glänzend.

Am Ende steht ein nach dem Spielverlauf gerechtfertigtes 0:0 Unentschieden. In der nächsten Woche empfängte der FCA mit Petrolspor die dritte Mannschaft vom Krehlebogen in Folge (Hinspielergebnis 0:0).