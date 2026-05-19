Alemannia Zähringen vermeldet ersten Neuzugang für die Saison 2026/27

Wir freuen uns, unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison vorstellen zu dürfen: Philippe Hubert Eyebe Awono! ⚽
Der offensive Flügelspieler stammt aus Kamerun und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und Offensivstärke soll er künftig für frischen Wind auf den Außenbahnen sorgen.
Philippe hat bereits in den vergangenen beiden Saisons gezeigt, dass er in der Kreisliga B Torgefährlich sein kann. Für den SV Kenzingen hat er bereits in der Saison 24/25 in 22 Spielen 13 Scorer sammeln können und auch wenn er in der vergangenen Saison verletzungsbedingt länger ausfiel konnte er für den ESV Freiburg in 3 Spielen 1 Tor erzielen.
Herzlich willkommen im Team, Philippe – wir wünschen dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison und freuen uns auf viele starke Momente im Trikot unserer Farben! 💪🔵⚪️