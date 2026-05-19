Alemannia Zähringen vermeldet ersten Neuzugang für die Saison 2026/27

Links: Denis Jarczak (sportlicher Leiter) Rechts: Philippe Hubert Eyebe Awono (Neuzugang) – Foto: TSV Alemannia Zähringen

Wir freuen uns, unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison vorstellen zu dürfen: Philippe Hubert Eyebe Awono! ⚽

Der offensive Flügelspieler stammt aus Kamerun und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und Offensivstärke soll er künftig für frischen Wind auf den Außenbahnen sorgen.