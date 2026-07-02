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Alemannia Zähringen fehlen zwei Tore – SV Opfingen feiert
SV Opfingen feiert Kreisliga-A-Aufstieg am Spielfeldrand
von Daniel Thoma (BZ) · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
(Tor-)Aus für die Aufstiegshoffnungen von Alemannia Zähringen: Ein 6:0-Erfolg beim FV Sasbach (links Jochen Zick) reicht den Freiburgern (Simon Heller in blau) am letzen Spieltag nicht zum Aufstieg in die Kreisliga A – Foto: Daniel Thoma
Spannung in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A Freiburg: Alemannia Zähringen gewinnt am letzten Spieltag 6:0 beim FV Sasbach – und schießt doch zwei Tore zu wenig. Es jubelt der SV Opfingen.
Am letzten Spieltag in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Kreisliga A wurde der zweite Aufsteiger ermittelt, nachdem sich der SV Hartheim-Bremgarten den Aufstieg bereits am Sonntagabend souverän gesichert hatte. Im Sasbacher Waldstadion, wo TSV Alemannia Freiburg-Zähringen am Mittwochabend einen 8:0-Erfolg benötigte, sah der spielfreie SV Opfingen lange Zeit wie der sichere Aufsteiger aus. Doch vier Tore in der turbulenten Schlussviertelstunde sorgten für maximale Spannung bis zum Schlusspfiff. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.