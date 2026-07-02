Alemannia Zähringen fehlen zwei Tore – SV Opfingen feiert SV Opfingen feiert Kreisliga-A-Aufstieg am Spielfeldrand von Daniel Thoma (BZ) · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

(Tor-)Aus für die Aufstiegshoffnungen von Alemannia Zähringen: Ein 6:0-Erfolg beim FV Sasbach (links Jochen Zick) reicht den Freiburgern (Simon Heller in blau) am letzen Spieltag nicht zum Aufstieg in die Kreisliga A – Foto: Daniel Thoma

Spannung in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A Freiburg: Alemannia Zähringen gewinnt am letzten Spieltag 6:0 beim FV Sasbach – und schießt doch zwei Tore zu wenig. Es jubelt der SV Opfingen.