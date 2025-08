Alemannia will wieder unter die Top Fünf kommen

Königstädten . Eine gute Saison liegt hinter ihnen. Die jungen B-Liga-Fußballer des SV Alemannia Königstädten holten 53 Punkte, 32 davon in der Rückrunde, und am Ende sprang ein Platz unter den Top Vier heraus. Daran wollen sie nun anknüpfen. Wie Trainer Garo Kiren sagt, „würden wir gern wieder bei den ersten Fünf dabei sein“. Ein erstes Ausrufezeichen setzte der B-Ligist in der ersten Runde des Kreispokals am vergangenen Wochenende, als Königstädten die personalgeschwächten, aber immerhin klassenhöheren Rüsselsheimer von Hillal mit 4:1 bezwingen konnten (wir berichteten).