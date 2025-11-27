Alemannia will wieder unangenehm sein

Wer auflaufen kann, zeigt sich erst nach dem Abschlusstraining am Freitag. Fix ist, dass Goalgetter Mahdi Mehnatgir wegen seiner zwei-Spiele-Sperre aus der Herxheim-Partie fehlen wird. Auf der Kippe standen in dieser Woche noch die Einsätze der zentralen Abwehrspieler und Routiniers Daniel Braun und Justin Padberg. Kapitän Braun kämpft mit muskulären Problemen, der Sommerneuzugang von der TSG Bretzenheim mit Beschwerden im Rücken. Braun (29 Jahre alt) hat bisher alle 1440 möglichen Saison-Spielminuten absolviert, Padberg (27) stolze 1425. Entsprechend herb würde ein Ausfall die Grün-Weißen treffen.

Was denkt der Gegner, zu dem Melunovic früh angemerkte hatte, er schätze ihn und seinen Coach sehr, und von dem er überzeugt war, er hätte trotz schwierigen Saisonstarts mit fünf Niederlagen aus den ersten sechs Spielen nichts mit dem Abstieg zu tun? SVS-Spielertrainer Sascha Hammann spricht mit all seiner Erfahrung von vielen Jahren in der Regionalliga beim FK Pirmasens von der Alemannia als einem „maximal unangenehmen Gegner“. So auch im Hinspiel.

Steinwendens Trainer zollt der Alemannia Respekt

„Immer wenn du das Gefühl hast, heute geht etwas, dann schlagen sie zu“, sagt der 32-Jährige, denkt dabei auch an das 2:2-Unentschieden in Waldalgesheim in der Rückrunde der Vorsaison zurück. Damals führte der SVS in der 90. Minute 2:0, ehe Konstantin Ludwig mit einem direkt verwandelten Eckball und Fabrizio Haas per Kopf nach einem Standard in der Nachspielzeit noch den Ausgleich besorgten. „Das sagt alles über Waldalgesheim“, findet Hammann, „die Mannschaft hat einen brutal guten Charakter und weiß, was sie macht.“