Alemannia will sich zur Spitze vorkämpfen Vorbericht

Englische Woche für die Fußballerinnen von Alemannia Aachen. Nach dem Pokalsieg geht es in der Mittelrheinliga gegen Menden und Casa de Espana.

Nach dem Kreispokal-Sieg ist Englische Woche. Schon am Mittwoch (20 Uhr, Leo-Vermeeren-Stadion) treffen die Alemannia-Frauen in der Fußball-Mittelrheinliga auf den Tabellensechsten SV Menden. Am Sonntag (15.15 Uhr) folgt das Gastspiel bei den Zweitplatzierten von Casa de Espana in Köln.

Den 3:0-Erfolg im Kreispokal-Finale gegen den FC Eschweiler hat die Mannschaft von Trainer Gökhan Demirci und Co-Trainer Jörg Krupp bei einem gemeinsamen Essen gefeiert. „Ein Finale zu erreichen und zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes. Als Team so etwas zu schaffen, ist von großem Wert“, sieht Demirci einen positiven Effekt, der von diesem Erfolg ausgeht. „Spieler einer großen Mannschaft müssen in jedem Spiel dieser Größe gerecht werden, und das haben meine Spielerinnen verstanden“, freute sich der Coach der Alemanninnen im Rückblick.

Ausfälle, aber keine Ausrede

Die Vorbereitungen auf die Partie gegen Menden sind schon intensiv vorangeschritten. „Leider fehlen uns einige Spielerinnen verletzungsbedingt, aber das darf keine Ausrede sein“, sagt Demirci. „Wir gehen jedes Spiel, sowohl unter der Woche, als auch am Wochenende, mit dem klaren Ziel an, zu gewinnen.“

Mit dem SV Menden kommt nun zunächst ein Gegner, der wie die Alemannia am vergangenen Freitag den Kreispokal (Sieg) gewonnen hat. In der Liga gab es bisher zwei Erfolge gegen Alemannia Straß (3:2) und in Merl (2:0). Gegen Tabellenführer Südwest Köln unterlagen die Mendenerinnen deutlich 0:4.

„Natürlich hat jedes Spiel seine eigene Strategie und seinen eigenen Plan“, sagt Demirci. „Wir arbeiten im Training gezielt daran, diese Pläne auf dem Platz umzusetzen.“ Der Coach weist darauf hin, dass bei einem Sieg gegen Menden die Tabellenspitze in greifbare Nähe gerät. Gleichzeitig könnte die Alemannia den Abstand zu den unteren Mannschaften vergrößern.

Drei Zähler für Aachen gegen Menden würden bedeuten, dass das Spiel gegen Casa de Espana am Sonntag dann zwischen zwei punktgleichen Teams ausgetragen würde, womit dann die Möglichkeit bestünde, auch an dieser Mannschaft vorbeizuziehen.

Gemeinsam Charakter zeigen

„Ich bin überzeugt, dass meine Spielerinnen in beiden kommenden Partien alles geben werden – sie werden kämpfen, laufen und bis zur letzten Sekunde gemeinsam Charakter zeigen. Genau das macht dieses Team aus“, zeigt sich Demirci optimistisch.

