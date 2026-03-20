Alemannia will gegen Schlusslicht zurück in die Erfolgsspur Waldalgesheimer Verbandsligist mit Personalengpass vor Reise zum Donnersberg am Samstag +++ Mehr Durchschlagskraft gefordert von Jochen Werner · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der Einsatz von SVA-Torjäger Mahdi Mehnatgir (grünes Trikot) steht auf der Kippe. In dieser Szene wird er vom Bodenheimer Kenzo Kramer auf Schritt und Tritt verfolgt. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Waldalgesheim. „Pirmasens ist vergessen.“ Sascha Witt, Co-Trainer von Alemannia Waldalgesheim blickt zuversichtlich auf die Partie am Samstag (16 Uhr) bei Schlusslicht TuS Steinbach. Und das nicht wegen der Tabellenkonstellation, sondern weil sein Team in dieser Woche „ordentlich trainiert“ habe und wisse, welche Hürde die Truppe vom Donnersberg bedeute.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Sascha Witt: „Hinten die Null halten“ „Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Aber ganz klar: Wir fahren hin, um zu gewinnen, uns den fünften Auswärtsdreier dieser Saison zu holen.“ Die Vorgaben, die Witt seinen Grün-Weißen mitgibt, sind klar formuliert. „Wir müssen hinten die Null halten und vorne mehr Durchschlagskraft entwickeln als letzte Woche beim 1:2 gegen Pirmasens.“