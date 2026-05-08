Alemannia will den vierten Platz Waldalgesheims Verbandsliga-Fußballer dürfen den SV Morlautern am Samstag aber nicht unterschätzen +++ Schließlich spielen die Pfälzer noch gegen den Abstieg von Jochen Werner · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Szene aus dem spektakulären Sechs-Tore-Derby zwischen Alemannia Waldalgesheim und der SG Hüffelsheim: Jean Houngbedji (links) feiert mit den Teamkollegen seinen Treffer zum 1:0. Foto: Luge

Waldalgesheim. „Ich will den vierten Platz. Das ist mein klares Ziel.“ Von Spielen, in denen es um nichts mehr geht, will Elvir Melunovic, Trainer von Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim, nichts wissen. Vielmehr will er versuchen, mit seiner Mannschaft aus den verbleibenden drei Partien das Maximum herauszuholen. Das wiederum beinhaltet auch einen Dreier im Heimspiel am Samstag (Anpfiff 14.30 Uhr) gegen den SV Morlautern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Hoffnungen der Gäste nur noch theoretischer Natur Der Oberliga-Absteiger aus dem Kaiserslauterer Stadtteil steht auf seine Art auch dafür, was der Alemannia in den letzten beiden Jahren gelungen ist. Ähnlich wie die TSG Pfeddersheim und der VfR Baumholder im Jahr zuvor ist nun auch der SV Morlautern dabei, den Durchmarsch aus der Oberliga in die Landesliga zu machen. Die Hoffnungen der Pfälzer, diesen Gang zu verhindern sind nur noch theoretischer Natur. Mit einer Niederlage in der Langinvest-Arena an der Waldstraße wären sie endgültig besiegelt.