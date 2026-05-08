Alemannia will den vierten Platz

Waldalgesheim. „Ich will den vierten Platz. Das ist mein klares Ziel.“ Von Spielen, in denen es um nichts mehr geht, will Elvir Melunovic, Trainer von Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim, nichts wissen. Vielmehr will er versuchen, mit seiner Mannschaft aus den verbleibenden drei Partien das Maximum herauszuholen. Das wiederum beinhaltet auch einen Dreier im Heimspiel am Samstag (Anpfiff 14.30 Uhr) gegen den SV Morlautern.
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Der Oberliga-Absteiger aus dem Kaiserslauterer Stadtteil steht auf seine Art auch dafür, was der Alemannia in den letzten beiden Jahren gelungen ist. Ähnlich wie die TSG Pfeddersheim und der VfR Baumholder im Jahr zuvor ist nun auch der SV Morlautern dabei, den Durchmarsch aus der Oberliga in die Landesliga zu machen. Die Hoffnungen der Pfälzer, diesen Gang zu verhindern sind nur noch theoretischer Natur. Mit einer Niederlage in der Langinvest-Arena an der Waldstraße wären sie endgültig besiegelt.
Der 54-jährige Coach betont: „Dass wir es im Gegensatz zu solchen Vereinen geschafft haben, uns zu stabilisieren, ist eine Leistung und nicht selbstverständlich.“ Gerade die Ausgangssituation macht die Aufgabe für die Grün-Weißen aber doppelt schwer. „Wir müssen deren Tabellenplatz aus den Köpfen der Spieler bringen“, sagt Melunovic, spricht von einem „Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht und nichts zu verlieren hat.“ Zudem hat Morlautern in den jüngsten zwei Partien gegen Bodenheim und in Hüffelsheim insgesamt fünf Tore erzielt.
Ergo: „Wir müssen gegen eine tief stehende Mannschaft am Limit spielen, Fehler im Abwehrbereich einstellen und offensiv ähnlich agieren wie bei unserem 3:3 gegen Hüffelsheim.“ Dabei könnte Justin Padberg wieder helfen, der seine Verletzung überwunden hat. Ein Fragezeichen steht dagegen noch hinter einem Einsatz von Schienenspieler David Shamshon, der am vergangenen Wochenende angeschlagen ausgewechselt werden musste.
Ben Beißmann kommt aus der U19 von Schott Mainz an die Waldstraße. Den 18-jährigen Abwehrspieler bezeichnet Melunovic wie die zuvor verpflichteten Ingelheimer Luca Kurth und Noah Mukanya als „einen jungen Spieler mit sehr viel Potenzial“, vergleicht ihn hier mit dem heute 19-jährigen Ben Grünewald, der sich in seinen ersten beiden Verbandsligajahren im Mittelfeld der Waldalgesheimer zum Stammspieler entwickelt hat.