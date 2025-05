Alemannia weiter in der Erfolgsspur

Mit einem 8:1 Auswärtssieg bei Arcadia Messestadt bestätigt der FC Alemannia die gute Leistung der Vorwoche. Der FCA belohnt sich in für eine dominante Leistung mit einem auch in dieser Höhe angemessenen Sieg.

Über das gesamte Spiel hatte der Gast hohe Ballbesitzanteile und viele Chancen. Schönheitsfehler waren außer dem etwas unglücklichen Gegentor nur darin zu finden, dass man aus den eigenen Möglichkeiten nicht noch mehr Tore erzielen konnte. Zu Beginn des Spiels benötigten die Alemannen ein paar Minuten um die eigenen technischen Fähigkeiten zu justieren. Sobald dann die Pässe den Mitspieler fanden und das Stellungsspiel einigermaßen funktionierte, ergaben sich direkt gute Gelegenheiten. Das Tor trafen dabei aber nur Osterkamp (#30) nach Abpraller und Kuntscher (#11) per Kopf nach Flanke von Hässler (#35).

Nach dem Wiederanpfiff benötigten die Alemannen wieder ein paar Minuten, legten dann aber los wie die Feuerwehr. Zum 3:1 und 4:1 traf Osterkamp (#30), jeweils schön durch Bogner (#10) und Cichowski (#16). Das 5:1 und das 8:1 sahen dann beinahe identisch aus: Der eingewechselte Lemon (#14) wurde über die Linke Seite wunderbar in Szene gesetzt, nahm den Weg in den Strafraum mit und bediente in der Mitte den eingelaufenen Brydniak (#31), der mit seinen Saisontoren 7 und 8 dem Toptorjäger der Alemannen weiter auf den Fersen bleibt. Zum 6:1 schob Bogner einen zu Recht gepfiffenen Elfmeter souverän ein. Kurz später servierte Bogner einen Freistoß derart gefährlich vors Tor, dass der einzig verbleibende Arcadia Verteidiger zu einem Eigentor gezwungen wurde.