Die Waldalgesheimer (grüne Trikots) hoffen in Marienborn auch auf die Tore von Nils Gräff (am Ball). Foto: Edgar Daudistel

Alemannia Waldalgesheim will die Kräfte bündeln Verbandsligist muss auch am Sonntag in Marienborn wieder mit einem dünnen Kader auskommen Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Marienborn SV Alemannia Waldalgesheim Antonio Serratore Sascha Witt

Waldalgesheim. Der vom Umfang her dünne Kader ist das Problem. Alemannia Waldalgesheim musste dem intensiven Punktspielauftakt gegen Viktoria Herxheim vier Tage später beim Pokalspiel in Weisenau Tribut zollen. Folgerichtig setzte es gegen den SVW Mainz die 2:3-Niederlage. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) steht die nächste Fahrt nach Mainz an. Diesmal geht es bei der TuS Marienborn wieder um Zählbares in der Verbandsliga.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Co-Trainer Sascha Witt, der für seinen „Chef“ Elvir Melunovic noch einmal verantwortlich an der Seitenlinie stehen wird, hat sich den Gegner vom Sonntag persönlich angeschaut. Gleichzeitig erinnert er an die letzten Begegnungen, darunter den „Abnutzungskampf“ zum Jahresauftakt 2025 an der Kirschhecke. Moritz Breier besorgte am 26. Februar nach einem Standard den einzigen Treffer. Männerfußball war dabei gefragt, wird es auch am Sonntag sein. „Die sind eine richtig gute, abgezockte Truppe und bringen viel Qualität mit“, sagt Witt, will aber nicht zu sehr auf den Gegner schauen.

Antonio Serratore lief schon für beide Teams auf In den Reihen von Marienborn steht mit Antonio Serratore ein entscheidender Spieler, der in seiner Anfangszeit bei den Aktiven das SVA-Trikot getragen hatte. „Das waren zwei überragende Jahre“, erinnert sich der 32-Jährige und weiß, dass es einige Parallelen zwischen beiden Mannschaften gibt. Beide haben mit einigen Ausfällen zu kämpfen, beide leben von der Stimmung im Kader, und beide brauchen noch ein paar Wochen, bis sie richtig im Flow sind. „Wir haben in Hüffelsheim und im Pokal gegen Bodenheim viel Spielglück gehabt“, gibt er zu.