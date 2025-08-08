Alemannia Waldalgesheim will die Kräfte bündeln

Waldalgesheim. Der vom Umfang her dünne Kader ist das Problem. Alemannia Waldalgesheim musste dem intensiven Punktspielauftakt gegen Viktoria Herxheim vier Tage später beim Pokalspiel in Weisenau Tribut zollen. Folgerichtig setzte es gegen den SVW Mainz die 2:3-Niederlage. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) steht die nächste Fahrt nach Mainz an. Diesmal geht es bei der TuS Marienborn wieder um Zählbares in der Verbandsliga.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Co-Trainer Sascha Witt, der für seinen „Chef“ Elvir Melunovic noch einmal verantwortlich an der Seitenlinie stehen wird, hat sich den Gegner vom Sonntag persönlich angeschaut. Gleichzeitig erinnert er an die letzten Begegnungen, darunter den „Abnutzungskampf“ zum Jahresauftakt 2025 an der Kirschhecke. Moritz Breier besorgte am 26. Februar nach einem Standard den einzigen Treffer. Männerfußball war dabei gefragt, wird es auch am Sonntag sein. „Die sind eine richtig gute, abgezockte Truppe und bringen viel Qualität mit“, sagt Witt, will aber nicht zu sehr auf den Gegner schauen.
In den Reihen von Marienborn steht mit Antonio Serratore ein entscheidender Spieler, der in seiner Anfangszeit bei den Aktiven das SVA-Trikot getragen hatte. „Das waren zwei überragende Jahre“, erinnert sich der 32-Jährige und weiß, dass es einige Parallelen zwischen beiden Mannschaften gibt. Beide haben mit einigen Ausfällen zu kämpfen, beide leben von der Stimmung im Kader, und beide brauchen noch ein paar Wochen, bis sie richtig im Flow sind. „Wir haben in Hüffelsheim und im Pokal gegen Bodenheim viel Spielglück gehabt“, gibt er zu.
Der kleine Kader bedeutet, dass die Belastung gerade zu Saisonbeginn bei denen, die immer da sind und spielen, ungewöhnlich groß ist. Lediglich elf gesunde Feldspieler standen zur Verfügung, nachdem sich Tom Gürel wegen Muskelproblemen im Oberschenkel und Neuzugang Mahdi Mehnatgir mit Leistenproblemen abgemeldet hatten. Beide werden wohl auch am Sonntag noch nicht wieder im Aufgebot stehen können. „Im Pokal hat uns einfach die Frische gefehlt“ sagt Witt bedauernd. Im Freitagstraining seien deshalb vor allem Spaß und Regeneration angesagt.
Wenn wenig klappt, gehen häufig auch noch einfache Dinge schief. So wie beim Siegtreffer der Weisenauer, bei dem Torhüter Paul Gebhard unglücklich aussah. „Er setzt sich vielleicht zu sehr unter Druck“, sagt Witt, verweist auf die fehlende Spielpraxis beim 19-Jährigen und ist gleichzeitig überzeugt, „dass es eine absolute Ausnahmestellung in der Liga ist, zwei solche Torleute wie Andrej (Juric, die Red.) und Paul zu haben.“ In Marienborn wird jedenfalls der 21-jährige Juric wieder zwischen den Pfosten stehen. Dazu kommt Kapitän und Abwehrstabilisator Daniel Braun, der nach seiner langwierigen Verletzung am Mittwoch bewusst geschont wurde. Noch im Urlaub befindet sich Neuzugang Amar Kurtagic. Aus der zweiten Mannschaft könnte Nils Schwarz wieder zum Kader stoßen. Witt verweist darauf, dass bei angeschlagenen Spielern keine Risiken eingegangen werden. „Wir wollen die Probleme schließlich nicht noch größer machen.“
Die Kräfte bündeln und an die Partie gegen Herxheim anknüpfen. Das ist der Plan. Kameradschaft und Geschlossenheit machen die Alemannia seit jeher aus, sollen der Mannschaft auch in Marienborn helfen. „Wir werden kompakt stehen, unsere Umschaltsituationen nutzen und den Gegner vor Herausforderungen stellen“, sagt Witt.