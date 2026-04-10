Alemannia Waldalgesheim vor »ganz dickem Brett« Verbandsligist muss zum FC Basara, der aktuell eine Serie von fünf Zu-Null-Siegen am Stück aufweist von Jochen Werner · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die Waldalgesheimer um Mahidi Mehnatgir (grünes Trikot) gingen zuletzt beim 0:2 gegen Mechtersheim leer aus. Foto: Edgar Daudistel - Archiv

Waldalgesheim. Viel schwerer könnte die Aufgabe für Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim nicht sein. Und auch die Ausgangspositionen sind total unterschiedlich. Wenn Schiedsrichter Jonas Fichtenkamm (Rheinzabern) am Samstag um 16 Uhr die Begegnung der Grün-Weißen beim FC Basara Mainz auf der Bezirkssportanlage in Hechtsheim anpfeift, blicken die Hausherren auf eine makellose Serie von fünf Siegen hintereinander zurück. Die Alemannia ihrerseits musste zuletzt drei Pleiten in Folge hinnehmen und bangt um Tabellenplatz fünf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. 18:0. So lautet das Torverhältnis der Diamanten in besagtem Zeitraum. Seit 483 Minuten musste Keeper Felix Pohlenz keinen Ball mehr aus dem Netz holen. Der bislang letzte Akteur, der ihn bezwingen konnte, war Alexander Biedermann von Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Und trotzdem lässt sich niemand bei der Alemannia unterkriegen. „Wir haben nichts zu verlieren, fahren hin und hauen alles raus!“ Co-Trainer Sascha Witt, der seinen aus familiären Gründen fehlenden Chef Elvir Melunovic vertritt, gibt die Losung vor.

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