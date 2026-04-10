Alemannia Waldalgesheim vor »ganz dickem Brett«

Waldalgesheim. Viel schwerer könnte die Aufgabe für Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim nicht sein. Und auch die Ausgangspositionen sind total unterschiedlich. Wenn Schiedsrichter Jonas Fichtenkamm (Rheinzabern) am Samstag um 16 Uhr die Begegnung der Grün-Weißen beim FC Basara Mainz auf der Bezirkssportanlage in Hechtsheim anpfeift, blicken die Hausherren auf eine makellose Serie von fünf Siegen hintereinander zurück. Die Alemannia ihrerseits musste zuletzt drei Pleiten in Folge hinnehmen und bangt um Tabellenplatz fünf.
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18:0. So lautet das Torverhältnis der Diamanten in besagtem Zeitraum. Seit 483 Minuten musste Keeper Felix Pohlenz keinen Ball mehr aus dem Netz holen. Der bislang letzte Akteur, der ihn bezwingen konnte, war Alexander Biedermann von Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Und trotzdem lässt sich niemand bei der Alemannia unterkriegen. „Wir haben nichts zu verlieren, fahren hin und hauen alles raus!“ Co-Trainer Sascha Witt, der seinen aus familiären Gründen fehlenden Chef Elvir Melunovic vertritt, gibt die Losung vor.
Dass der Tabellendritte Basara neben dem Zweiten Jahn Zeiskam die spielstärkste Mannschaft in der Klasse stellt, ist jedem bekannt. „Für uns gilt es entsprechend ein ganz dickes Brett zu bohren“, sagt Witt, der sich allerdings ein Stück weit wundert, dass die „Diamanten“ nach ihrem tollen 4:0-Erfolg bei der SG Hüffelsheim im Nachholspiel in dieser Woche nur zu einem knappen 1:0 beim Abstiegskandidaten TuS Steinbach kamen. Basara liegt aktuell vier Punkte hinter Zeiskam, erwartet die Südpfälzer allerdings am 25. April noch im direkten Vergleich auf eigener Kunstwiese. „Die haben noch Ambitionen, die wollen den Relegationsplatz erreichen“, weiß der 48-Jährige.
Mut macht ihm der Blick auf den eigenen Kader. Justin Padberg hat seine Verletzung auskuriert, ist wieder dabei. Joshua Iten ist aus dem Urlaub zurück, kann eine Alternative sein. Dazu ist Stürmer Mahdi Mehnatgir wieder einen Schritt weiter als zuletzt beim 0:2 gegen Mechtersheim. „Auf ihn und ob wir es schaffen, für Entlastung zu sorgen, wird es ankommen“, sagt Witt und betont, dass die Alemannia den im Hinspiel erreichten Punkt wiederholen will. „Wenn es dann am Ende drei sind, wäre es auch nicht schlecht“, fügt der Co-Trainerlachend hinzu.