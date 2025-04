Alemannia Waldalgesheim vor einer Art Reifeprüfung

Waldalgesheim. Alemannia Waldalgesheim steht vor einer der wohl schwersten Aufgabe in der Verbandsliga. Die Mannschaft von Elvir Melunovic muss am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) beim TB Jahn Zeiskam antreten. Die Südpfälzer hatten beim 1:1 in der Hinrunde bereits als eine von nur zwei Teams an der Waldstraße einen Punkt entführt. Sie präsentierten sich damals bereits als sehr starke und geschlossene Truppe.