Alemannia Waldalgesheim vor Auftakt ohne Abschlusstraining

Nicht alles Gute kommt von oben: Den Alemannen um Torwart Andrej Juric bereitet aktuell das Wetter Kopfzerbrechen. Foto: Mario Luge - Archiv

Waldalgesheim. Die Voraussetzungen für Alemannia Waldalgesheim zum Pflichtspielauftakt im Jahr 2026 könnten besser sein. Am Samstag soll an der Waldstraße die Nachholpartie in der Verbandsliga gegen die TuS Marienborn angepfiffen werden. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen. Das Abschlusstraining am Donnerstag musste ausfallen. Genauso wie das letzte geplante Testspiel am 12. Februar beim FV Biebrich. Das war ebenfalls den Wetterbedingungen zum Opfer gefallen.

Ausreden wegen des Wetters lässt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic nicht gelten. Das nämlich betreffe alle Mannschaften. Also bleiben nur zwei Dinge: „Wir bereiten uns so vor, als ob wir spielen. Und wir wissen, dass Improvisationstalent gefragt ist.“ Dabei mahnt der gebürtige Bosnier Seriosität an. Die ist umso wichtiger, als beim aktuellen Tabellenfünften, der den Kontakt zum Relegationsplatz zwei nicht verlieren will, zuletzt nicht alles nach Plan lief.

Das letzte Testspiel gegen Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich ging gründlich in die Hose, endete mit einer deutlichen 1:6 (0:4)-Pleite. Zu hoch hängen will der 54-jährige Trainer das Ergebnis aber nicht. Melunovic spricht denn auch von einem „Ausrutscher“ und einer „Black-out-Halbzeit“. Sachen eben, die in der Vorbereitung passieren können. „Von den sechs Toren für Mülheim-Kärlich haben wir vier eigentlich selbst geschossen.“ Umso mehr hätten seine Jungs jetzt gegen Marienborn die Möglichkeit, dieses Ergebnis geradezurücken.

Um zu zeigen, wo die Alemannia steht, dafür war das Biebrich-Spiel ausgemacht. Jetzt gesteht der Coach, dass er selbst gespannt ist, wie sich Mannschaft zum Auftakt präsentiert. Das Vertrauen jedenfalls sei groß, bestätigt er, die Hausaufgaben seien nach bestem Wissen und Gewissen erledigt worden. Und das wiederum mit den Gedanken im Hinterkopf, dass am Samstag Konstantin Ludwig (Urlaub), Mahdi Mehnatgir (Rot-Sperre) und „JP“ Houngbedji (Trainingsaufbau nach Blinddarm-OP) definitiv nicht dabei sein werden.

Der Gegner aus dem Mainzer Stadtteil belegt aktuell Rang 12, hat sich noch längst nicht aller Abstiegssorgen entledigt. Das wenig chancenreiche Hinspiel, das Mehnatgir mit seinem Treffer für die Alemannia entschied, ist noch in guter Erinnerung. „Sie sind sehr stabil, agieren aus einer sehr kompakten Verteidigung heraus und gehen wenig Risiko.“ So fasst Melunovic die Spielweise der erfahrenen Mannschaft von Coach Ali Cakici zusammen. Apropos Cakici: Der Kult-Trainer verlässt die TuS im Sommer nach zehn Jahren, wechselt bekanntlich zur Spvgg. Ingelheim. „Das ist vielleicht ein Ansporn für die Spieler, ihm noch ein Geschenk machen zu wollen“, glaubt Melunovic.

Knappe Duelle in der Vergangenheit zwischen Marienborn und Waldalgesheim

Die vergangenen Begegnungen zwischen beiden Teams waren allesamt eng. In der Vorsaison gewann die Alemannia zum Auftakt zuhause mit 2:1, um dann in der Rückrunde 0:1 zu verlieren. Parallelen zum Samstag: Auch 2025 mussten beide direkt nach der Winterpause gegeneinander antreten. Damals allerdings in Marienborn. Und damals gewann die TuS durch ein Tor in der Schlussphase mit 1:0. Es war für die Alemannia nach einem überragenden zweiten Halbjahr 2024 ein deutlicher Schuss vor den Bug und der Fall von der Spitze auf Platz drei. Der wiederum wäre bei einem Dreier diesmal wieder in nächster Nähe. Mit der Möglichkeit, nach oben anzugreifen. Aber dazu müsste erst einmal gespielt werden können.