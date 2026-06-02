 2026-06-02T03:22:52.672Z

Analyse

Alemannia Waldalgesheim: Vom Bilderbuchstart in die Ruhephase

Waldalgesheimer werden in der Verbandsliga nicht nervös und beenden die Saison auf einem guten vierten Tabellenplatz +++ Aus der Jugend macht der Klub eine Tugend

von Jochen Werner · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Alemannia-Coach Elvir Melunovic blickt sportlich am liebsten nach oben. Archivfoto: Mario Luge
Alemannia-Coach Elvir Melunovic blickt sportlich am liebsten nach oben. Archivfoto: Mario Luge

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
SV Alemannia Waldalgesheim
Elvir Melunovic
Elvir Melunovic

Waldalgesheim. Die Saison begann wie im Bilderbuch. Und sie endete sehr versöhnlich mit dem vierten Tabellenplatz. Alemannia Waldalgesheim hat im abgelaufenen Verbandsliga-Jahr vieles richtig gemacht und auch dann die Ruhe bewahrt, als es zwischenzeitlich nicht ganz rund lief.

Die Mannschaft bewies sich einmal mehr als absolute Einheit auf und neben dem Platz. Trainer Elvir Melunovic wurde entsprechend nicht müde, zu betonen, wie stolz er auf seine Truppe war. Denn anders als bei manchen Mitbewerbern waren die Rückschläge in fast allen Fällen erklärbar.

Wie die Saison der Waldlagesheimer im Detail verlief und warum, das lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.