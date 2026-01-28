Alemannia Waldalgesheim setzt wieder voll auf Kontinuität

Waldalgesheim . Klare Worte von Sportvorstand Hans-Joachim Blum. „Wir wollen mit jedem Spieler verlängern.“ Mehr Kontinuität geht nicht. Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim hat zu Jahresbeginn erste Zeichen gesetzt und sowohl im Staff als auch bei den Akteuren Unterschriften für die kommende Saison gesammelt. Demnach steht fest, dass das komplette Trainerteam an der Waldstraße bleibt, sich auch in der sportlichen Leitung nichts ändert. Zudem haben bereits neun Spieler ihr Bleiben bekundet. Mit Jan Wingenter steht der erste Sommer-Neuzugang fest.
Elvir Melunovic bleibt verantwortlicher Chefcoach, Sascha Witt der Mann an seiner Seite, Frank Reichert wird auch weiterhin für die Torhüter verantwortlich sein. Jörg Schniering (Sportlicher Leiter) und Kathleen Blum (Zeugwartin) haben ebenfalls für ein weiteres Jahr unterschrieben. Mit den Spielern seien zum Ende des vergangenen Jahres Erstgespräche geführt worden. Nun sei man dabei, in weiteren Unterhaltungen den Kader für die Saison 2026/27 festzuzurren. „Dabei ist uns klar, dass wir den Spielerkreis erweitern müssen, denn in der aktuellen Spielzeit hatten wir einige Probleme“, so Blum.
Ihr Bleiben fest zugesagt haben bisher die Torhüter Andrej Juric und Paul Gebhard, außerdem Kapitän Daniel Braun, Routinier Joshua Iten, die vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler Ben Grünewald und Bertin Gelenbevi, die Außenspieler Teo Fakas und David Shamshon und Mahdi Mehnatgir als zentraler Offensivakteur.
Blum gibt an, dass aktuell Verhandlungen mit drei externen Spielern geführt werden, von denen sich zumindest eine auf der Zielgeraden befinden soll. „Es sind noch Kleinigkeiten zu regeln“, so Blum, der auch als Zeugwart bei der U19-Nationalmannschaft des DFB fungiert. Mit Jan Wingenter konnte Vollzug gemeldet werden. Der 24-jährige Mittelfeldspieler stand bereits im Juli 2021 vier Wochen lang in Diensten der Alemannia, entschied sich dann aber aus persönlichen Gründen für den Wechsel zur SG Eintracht Bad Kreuznach, bei der er sich zum Stammspieler entwickelte. Wichtig ist Blum die Transparenz. „Wir haben erst beim Verein und Trainer Thorsten Effgen vorgefühlt, ob wir den Spieler kontaktieren dürfen. Das ist alles offen und fair abgelaufen“, sagt er.