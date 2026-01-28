Alemannia Waldalgesheim setzt wieder voll auf Kontinuität Verbandsligist verlängert mit Trainerteam und neun Spielern von Jochen Werner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Bleibt Cheftrainer bei Alemannia Waldalgesheim: Elvir Melunovic. Archivfoto: Mario Luge

Waldalgesheim . Klare Worte von Sportvorstand Hans-Joachim Blum. „Wir wollen mit jedem Spieler verlängern.“ Mehr Kontinuität geht nicht. Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim hat zu Jahresbeginn erste Zeichen gesetzt und sowohl im Staff als auch bei den Akteuren Unterschriften für die kommende Saison gesammelt. Demnach steht fest, dass das komplette Trainerteam an der Waldstraße bleibt, sich auch in der sportlichen Leitung nichts ändert. Zudem haben bereits neun Spieler ihr Bleiben bekundet. Mit Jan Wingenter steht der erste Sommer-Neuzugang fest.

Elvir Melunovic bleibt verantwortlicher Chefcoach, Sascha Witt der Mann an seiner Seite, Frank Reichert wird auch weiterhin für die Torhüter verantwortlich sein. Jörg Schniering (Sportlicher Leiter) und Kathleen Blum (Zeugwartin) haben ebenfalls für ein weiteres Jahr unterschrieben. Mit den Spielern seien zum Ende des vergangenen Jahres Erstgespräche geführt worden. Nun sei man dabei, in weiteren Unterhaltungen den Kader für die Saison 2026/27 festzuzurren. „Dabei ist uns klar, dass wir den Spielerkreis erweitern müssen, denn in der aktuellen Spielzeit hatten wir einige Probleme", so Blum.