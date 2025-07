Alemannia Waldalgesheim schießt Mombach im Testspiel ab

Mainz. In gut drei Wochen, am ersten August-Wochenende, beginnt wieder der Ernst des Lebens. Dann geht es in der Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga wieder um Punkte. Auf diesen Zeitpunkt sind die Trainingspläne der Teams auch ausgerichtet.

Trotz Personalmangels zeigte sich die Alemannia aus Waldalgesheim im ersten Test der Saison sehr torhungrig. Die SpVgg. Ingelheim absolvierte ihr drittes Testspiel binnen vier Tagen.