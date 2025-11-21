Alemannia Waldalgesheim muss Ausfall ihres Torjägers kompensieren

Elvir Melunovic kann seinem treffsichersten Schützling an diesem Wochenende keine Kommandos zurufen. Archivfoto: Mario Luge

Waldalgesheim. Am vergangenen Sonntag hatte sich bei der 1:2-Niederlage beim SV Viktoria Herxheim alles gegen Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim verschworen. Gegen die TuS Marienborn soll es nun am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) in der Langinvest-Arena an der Waldstraße besser werden. Dann wollen die Grün-Weißen ihre Heimbilanz ausbauen, nicht nur ungeschlagen bleiben, sondern den siebten Dreier im achten Heimspiel (bei einem Remis) holen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Blick von Trainer Elvir Melunovic ist zwar grundsätzlich nach vorne gerichtet, die Herxheim-Partie macht ihm aber trotzdem zu schaffen. Erst ein strittiger Elfmeter, den Keeper Andrej Juric zwar abwehren konnte, jedoch waren die Hausherren danach schneller und trafen im Nachschuss. Dann die zumindest strittige Rote Karte gegen Stürmer Mahdi Mehnatgir, der bis dato mit 15 Treffern offensiv quasi die Lebensversicherung der Alemannia ist, jetzt aber zwei Spiele aussetzen muss. Und als Drittes die unmittelbare Aktion vor dem entscheidenden Treffer, als ein Viktoria-Stürmer Alemannia-Abwehrchef Daniel Braun mit beiden Händen zu Boden stieß und damit den Weg freimachte. „Das war ein Tag, an dem wirklich alles gegen uns gelaufen ist“, sagt Melunovic nüchtern und ohne Schuldzuweisungen.

Tom Gürel wieder im Kader Mehnatgirs Fehlen trifft den Tabellenfünften hart. Zwar wird der sprintstarke Tom Gürel nach seiner komplizierten Fingerverletzung wieder im Kader sein, allerdings fehlt in der Sturmspitze ein Typ, der Abwehrspieler bindet und sich mit seinem Körper einsetzen kann. „Wir sind nicht an ein System gebunden, können was verändern“, sagt der 54-jährige Coach, sieht sich und das Team aber dennoch vor eine Herausforderung gestellt.