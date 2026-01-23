Der Ball rollt wieder. Die Verbandsligisten in der Region – wie hier Alemannia Waldalgesheim – haben mit den Vorbereitungen auf die Ende Februar anstehenden Punktspiele begonnen. Foto: Werner

Alemannia Waldalgesheim möchte das Maximum erreichen Beim Trainingsauftakt des Verbandsligisten sind fast alle Mann an Bord +++ Derby gegen Kreuznach an einem Montag Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Pfeddersheim SV Alemannia Waldalgesheim

Waldalgesheim. Mit Ausnahme von Teo Fakas (Urlaub) und dem gerade wieder ins Lauftraining eingestiegenen Rekonvaleszenten Bertin Gelenbevi konnte Elvir Melunovic den kompletten Kader zum Auftakt an der Waldstraße begrüßen. Alemannia Waldalgesheim will in den verbleibenden 13 Spielen in der Verbandsliga möglichst das Maximum erreichen. Aktuell liegt der Tabellenfünfte zwar 13 Zähler hinter dem designierten Meister TuS Mechtersheim, aber nur vier hinter dem TB Jahn Zeiskam auf dem Relegationsplatz und damit durchaus noch in Schlagdistanz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Amar Hurtagic und Julien Atanlay gehen Innerhalb des Personals wird es leichte Veränderungen geben. Nicht mehr im Trikot der Grün-Weißen werden Amar Kurtagic (Ziel unbekannt) und Julien Atanlay auflaufen. „Schu-Schu“ kehrt aus familiären Gründen zu seinem Stammverein Türkischer SV Wiesbaden zurück. Die Lücken, die die Abgänge hinterlassen, sollen unbedingt noch geschlossen werden. Deshalb begrüßte Melunovic schon zur ersten Einheit zwei Testspieler. Konkrete Informationen über Neuzugänge soll es in der kommenden Woche geben. Los ging der Betrieb am Montag mit einer Einheit mit Ball, am Mittwoch war wegen gefrorener Plätze dann nur Laufen angesagt.