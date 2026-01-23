Alemannia Waldalgesheim möchte das Maximum erreichen

Waldalgesheim. Mit Ausnahme von Teo Fakas (Urlaub) und dem gerade wieder ins Lauftraining eingestiegenen Rekonvaleszenten Bertin Gelenbevi konnte Elvir Melunovic den kompletten Kader zum Auftakt an der Waldstraße begrüßen. Alemannia Waldalgesheim will in den verbleibenden 13 Spielen in der Verbandsliga möglichst das Maximum erreichen. Aktuell liegt der Tabellenfünfte zwar 13 Zähler hinter dem designierten Meister TuS Mechtersheim, aber nur vier hinter dem TB Jahn Zeiskam auf dem Relegationsplatz und damit durchaus noch in Schlagdistanz.
Innerhalb des Personals wird es leichte Veränderungen geben. Nicht mehr im Trikot der Grün-Weißen werden Amar Kurtagic (Ziel unbekannt) und Julien Atanlay auflaufen. „Schu-Schu“ kehrt aus familiären Gründen zu seinem Stammverein Türkischer SV Wiesbaden zurück. Die Lücken, die die Abgänge hinterlassen, sollen unbedingt noch geschlossen werden. Deshalb begrüßte Melunovic schon zur ersten Einheit zwei Testspieler. Konkrete Informationen über Neuzugänge soll es in der kommenden Woche geben. Los ging der Betrieb am Montag mit einer Einheit mit Ball, am Mittwoch war wegen gefrorener Plätze dann nur Laufen angesagt.
Am Samstag (14 Uhr) steht der erste Test gegen die TSG Pfeddersheim (Landesliga) an. Weiter geht es am 1. Februar beim FC Aksu Mainz (A-Klasse) und am 7. Februar (14 Uhr) gegen die SG Mülheim-Kärlich (Rheinlandliga). Die Testspielreihe endet am 13. Februar (20 Uhr) beim hessischen Verbandsligisten FV Biebrich. Zum Auftakt in die Punktspielrunde des Jahres 2026 reist die Alemannia am 21. Februar zur TuS Marienborn nach Mainz.
Ungewöhnlich ist die Terminierung des Derbys gegen Eintracht Bad Kreuznach. Die Begegnung soll am 2. März um 19.30 Uhr in der Langinvest-Arena angepfiffen werden, einem Montag. Hans-Joachim Blum konnte mit seiner Idee den eigenen Vorstand und die Verantwortlichen an der Nahe überzeugen. In der Südpfalz, so Blum, würden Derbys häufig montags ausgetragen. „Die haben immer eine riesige Resonanz, weil keine anderen Spiele ausgetragen oder im Fernsehen übertragen werden.“ Keine Konkurrenz, mehr Zuschauer, so lautet die Formel. Profitieren könnten alle, wenn die Rechnung aufgeht.