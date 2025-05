Fabrizio Haas Foto: Mario Luge

Alemannia Waldalgesheim kann Ausrutscher nicht nutzen In Steinbach steht am Ende ein 1:1 +++ Haas-Kopfball rettet einen Punkt

Waldalgesheim. Nur 1:1 beim TuS Steinbach und damit die Möglichkeit verpasst, den Ausrutscher des bisherigen Tabellenführers FV Dudenhofen gegen die TSG Pfeddersheim auszunutzen. Von Krisenstimmung ob der verpassten Möglichkeit, ganz konkret noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen zu können, war bei Alemannia Waldalgesheim dennoch keine Spur. „Hey, wir bleiben Dritter in der Verbandsliga“, brachte es Vorstandsmitglied Hans-Joachim Blum auf den Punkt. Vor Saisonbeginn hätten damit an der Waldstraße nicht einmal kühnste Optimisten gerechnet. Trainer Elvir Melunovic war mit dem Auftritt seiner Jungs am Donnersberg hochzufrieden. Zum wahren Glück fehlte nur ein weiteres Tor.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Es gibt diese Spiele. Eine Mannschaft dominiert, rennt an, kommt zu einer Vielzahl an besten Gelegenheiten. Nur eines klappt nicht: Das Runde fliegt nicht ins Eckige. Der Gesetzmäßigkeit im Fußball folgend nutzt der Gegner dies aus, kommt irgendwie seinerseits zu einem Torerfolg. So auch am Sonntag in Steinbach. Cedric Fischer nutzte die einzige Gelegenheit für die sehr defensiv angetretenen Hausherren zur Führung. Eine Gelegenheit, die sich nicht einmal als „Chance“ titulieren ließ. Sein Sonntagsschuss fünf Minuten vor der Pause aus mehr als 25 Metern kam nicht nur aus heiterem Himmel, er flog auch genau in den Winkel und war für Andrej Juric im SVA-Gehäuse absolut unhaltbar. „Dass er solch ein Tor nie wieder macht, war ihm auch klar“, wusste der Waldalgesheimer Coach.

Dass es dazu kam, konnte keiner der knapp 200 Zuschauer verstehen. Pierre Merkel stand als Erster allein vor TuS-Keeper Klaus Siebäcker (15.), dann war es zweimal Nils Gräff, dann kam Joshua Iten nach einer Ecke irgendwie zwei Meter vor der Linie noch an den Ball. – Drüber. „Das passiert bei tausend Versuchen einmal", so Melunovic, der sah, „dass wir den Gegner total im Griff und ihm spielerisch überhaupt keine Möglichkeit gegeben hatten.“ Dafür habe sein Team so viele hundertprozentige Chancen gehabt wie in der gesamten Rückrunde zusammengenommen. Chancenwucher im Minutentakt