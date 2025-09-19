Wirft sich für die Alemannia wieder ins Getümmel: Joshua Iten (Mitte) soll in die Abwehrkette zurückkehren. Archivfoto: Edgar Daudistel

Alemannia Waldalgesheim ist heiß aufs absolute Topspiel „Aus wenig viel machen": Was sich die Waldalgesheimer fürs Duell mit Überteam Mechtersheim vornehmen

Waldalgesheim. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Zumindest nicht, was den Augenblick betrifft. TuS Mechtersheim gegen Alemannia Waldalgesheim. Erster gegen Zweiter in der Verbandsliga. Treffsicherste Offensive gegen stärkste Abwehr. Beide mit 19 von 21 möglichen Zählern auf der Habenseite. Am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) kommt im Römerberger Ortsteil zum direkten Duell der beiden Mannschaften, die von den Voraussetzungen her unterschiedlicher kaum sein könnten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Abgezockte Mannschaft“ mit vielen Ex-Profis

Trainer Nauwid Amiri, Bruder des Mainzer Nationalspielers Nadiem Amiri, kann bei Oberliga-Absteiger TuS Mechtersheim aus dem Vollen schöpfen. Der Kader ist gespickt mit erfahrenen Kickern, von denen die meisten eine Vergangenheit in der Ober-, Regional- oder sogar Bundesliga haben. Bestes Beispiel ist die Offensive: Hier stehen mit dem 30-jährigen Alexander Biedermann (früher etwa Wormatia Worms, Eintracht Trier, erste luxemburgische Liga) und dem 35-jährigen Andrew Wooten (1. FC Kaiserslautern, SV Sandhausen, VfL Osnabrück) zwei Routiniers, dahinter zieht Nico Pantano (33, vorher Kapitän bei Arminia Ludwigshafen) die Fäden. Alemannia-Coach Elvir Melunovic bringt das, was seine Elf erwartet, auf eine kurze Formel. „Wir treffen auf eine abgezockte, reife Mannschaft, die mit jeder denkbaren Situation umgehen kann. Es ist eine Mannschaft, die nicht viele Chancen braucht.“ Vor allem aber schätzt der Coach den TuS Mechtersheim sogar noch stärker ein als in der Vorsaison die beiden Aufsteiger FV Dudenhofen und TSV Gau-Odernheim. Der Schnitt von 3.7 Treffern pro Partie sei der ein Beweis dafür. Es wird einiges zukommen auf die Abwehrkette der Grün-Weißen, in die Joshua Iten wieder zurückkehren soll. Wieder im Kader stehen wird auch Innenverteidiger Tobias Lauterbach, der nach neunmonatiger Verletzungszeit ein weiteres Stück näher an die Mannschaft herangerückt ist. Auf zumindest einige Minuten mehr als zuletzt gegen den TuS Steinbach darf auch Stürmer Tom Gürel hoffen, der nach seiner Muskelverletzung deutliche Fortschritte gemacht hat. Lediglich Bertin Gelenbevi fällt noch längere Zeit aus.