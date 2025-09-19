Alemannia Waldalgesheim ist heiß aufs absolute Topspiel

Waldalgesheim. Mehr Spitzenspiel geht nicht. Zumindest nicht, was den Augenblick betrifft. TuS Mechtersheim gegen Alemannia Waldalgesheim. Erster gegen Zweiter in der Verbandsliga. Treffsicherste Offensive gegen stärkste Abwehr. Beide mit 19 von 21 möglichen Zählern auf der Habenseite. Am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) kommt im Römerberger Ortsteil zum direkten Duell der beiden Mannschaften, die von den Voraussetzungen her unterschiedlicher kaum sein könnten.
Trainer Nauwid Amiri, Bruder des Mainzer Nationalspielers Nadiem Amiri, kann bei Oberliga-Absteiger TuS Mechtersheim aus dem Vollen schöpfen. Der Kader ist gespickt mit erfahrenen Kickern, von denen die meisten eine Vergangenheit in der Ober-, Regional- oder sogar Bundesliga haben. Bestes Beispiel ist die Offensive: Hier stehen mit dem 30-jährigen Alexander Biedermann (früher etwa Wormatia Worms, Eintracht Trier, erste luxemburgische Liga) und dem 35-jährigen Andrew Wooten (1. FC Kaiserslautern, SV Sandhausen, VfL Osnabrück) zwei Routiniers, dahinter zieht Nico Pantano (33, vorher Kapitän bei Arminia Ludwigshafen) die Fäden. Alemannia-Coach Elvir Melunovic bringt das, was seine Elf erwartet, auf eine kurze Formel. „Wir treffen auf eine abgezockte, reife Mannschaft, die mit jeder denkbaren Situation umgehen kann. Es ist eine Mannschaft, die nicht viele Chancen braucht.“ Vor allem aber schätzt der Coach den TuS Mechtersheim sogar noch stärker ein als in der Vorsaison die beiden Aufsteiger FV Dudenhofen und TSV Gau-Odernheim. Der Schnitt von 3.7 Treffern pro Partie sei der ein Beweis dafür.
Es wird einiges zukommen auf die Abwehrkette der Grün-Weißen, in die Joshua Iten wieder zurückkehren soll. Wieder im Kader stehen wird auch Innenverteidiger Tobias Lauterbach, der nach neunmonatiger Verletzungszeit ein weiteres Stück näher an die Mannschaft herangerückt ist. Auf zumindest einige Minuten mehr als zuletzt gegen den TuS Steinbach darf auch Stürmer Tom Gürel hoffen, der nach seiner Muskelverletzung deutliche Fortschritte gemacht hat. Lediglich Bertin Gelenbevi fällt noch längere Zeit aus.
Auch wenn alle Zeichen auf einen Erfolg der Pfälzer ausgerichtet scheinen, lässt sich Melunovic nicht schrecken. Vielmehr erinnert er an die Auftritte der Alemannia beim späteren Meister Eintracht Trier (1:0-Erfolg) vor gut zwei Jahren in der Oberliga oder an die Heimspiele gegen Dudenhofen (2:0) und Gau-Odernheim (3:0) im Vorjahr. „Wir waren immer gut, wenn es gegen Spitzenteams ging“, sagt er und vertraut darauf, dass seine Jungs alles abliefern und zeigen wollen, „dass wir nicht durch Zufall oben dran sind.“
Die breite Brust, die Mechtersheim zeige, habe auch sein Team. Und das hat die unbezahlbare Eigenschaft, als Einheit aufzutreten. „Du musst versuchen, aus wenig viel zu machen“, sagt der Waldalgesheimer Coach. Konkret bedeute das, das eigene Spiel durchzuziehen, sich über die komplette Spielzeit gegenseitig zu unterstützen und sich zu opfern. Der Druck liege ganz klar beim Gastgeber. „Die haben viel Geld investiert, viele erfahrene Spieler aus hohen Ligen geholt. Wir dagegen können genießen.“ Das Credo der Waldstraße lautet deshalb: Alles geben, Spaß haben! „Es geht immer über den Zusammenhalt, und solche Spiele schweißen richtig zusammen.“ Für Melunovic ist die Begegnung zwar richtungsweisend, „aber noch nicht entscheidend für die Meisterschaft.“ Zu viel will er in das Duell nicht hineininterpretiert wissen.