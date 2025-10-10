Die Drei von der Trainerbank (von li.): Betreuer Hans-Joachim Blum, Assistent Sascha Witt und Trainer Elvir Melunovic sehnen einen Sieg der SVA herbei. Archivfoto: Mario Luge

Alemannia Waldalgesheim: Bloß nicht den Anschluss verlieren Nach drei Partien ohne Dreier soll Samstag gegen Hohenecken ein Sieg her

Waldalgesheim. Drei Spiele gab es zuletzt ohne eigenen Dreier. Alemannia Waldalgesheim liegt aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, hat aber genauso viele Punkte (21) gesammelt wie die beiden unmittelbar davor platzierten Teams des FC Basara Mainz und des TB Jahn Zeiskam. Am Samstag (Anpfiff 16.30 Uhr) soll auf heimischen Geläuf in der Langinvest-Arena an der Waldstraße der Anschluss an die beiden Spitzenteams vom TuS Mechtersheim (25) und dem FC Bienwald Kandel (23) gehalten werden. Voraussetzung wäre ein Erfolg über Aufsteiger TuS Hohenecken.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Alemannia-Coach Elvir Melunovic hat persönlich die besten Erinnerungen an den Verein aus dem Kaiserslauterer Stadtteil. Dort war er in der Saison 2003/04 Spielertrainer, dort konnte er erstmals seine Vorstellungen von Spiel und Mannschaftsführung umsetzen. In der Endabrechnung belegte er damals mit dem TuS den zweiten Platz in der Verbandsliga, davor stand -wer auch sonst?- ausgerechnet der TuS Mechtersheim, der 22 Jahre später erneut der große Titelfavorit ist. Zwar bestünden noch immer Kontakte nach Hohenecken und der 54-jährige gebürtige Bosnier will auch die Verantwortlichen willkommen heißen. „Aber trotzdem werden wir alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen“, sagt er.

Melunovic hat die Pfälzer bei deren 3:3-Unentschieden in Bretzenheim beobachtet. „Da hat mich die Mannschaft fußballerisch begeistert“; gibt er zu. Allerdings habe sie neben ihren Stärken auch die Schwächen offenbart. „Sie versuchen, immer klare Ziele zu haben, und sie haben auch ein Tor mehr geschossen als wir. Allerdings haben sie auch sehr viele Gegentore bekommen.“ Fünf der 31 Gegentreffer waren es allein am vergangenen Sonntag gegen die SG Hüffelsheim. Sogar deren acht vor einigen Wochen in Mechtersheim (Endstand 1:8). Der bislang einzige Auswärtssieg des TuS resultiert aus einem 3:2 bei der Zweiten des FK Pirmasens, als zwei Treffer zu den psychologisch wichtigsten Zeitpunkten gefallen waren: Mit der letzten Aktion des ersten und der ersten des zweiten Abschnitts. Waldalgesheims Trainer Melunovic denkt über Systemwechsel nach