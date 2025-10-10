Alemannia Waldalgesheim: Bloß nicht den Anschluss verlieren

Waldalgesheim. Drei Spiele gab es zuletzt ohne eigenen Dreier. Alemannia Waldalgesheim liegt aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, hat aber genauso viele Punkte (21) gesammelt wie die beiden unmittelbar davor platzierten Teams des FC Basara Mainz und des TB Jahn Zeiskam. Am Samstag (Anpfiff 16.30 Uhr) soll auf heimischen Geläuf in der Langinvest-Arena an der Waldstraße der Anschluss an die beiden Spitzenteams vom TuS Mechtersheim (25) und dem FC Bienwald Kandel (23) gehalten werden. Voraussetzung wäre ein Erfolg über Aufsteiger TuS Hohenecken.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Alemannia-Coach Elvir Melunovic hat persönlich die besten Erinnerungen an den Verein aus dem Kaiserslauterer Stadtteil. Dort war er in der Saison 2003/04 Spielertrainer, dort konnte er erstmals seine Vorstellungen von Spiel und Mannschaftsführung umsetzen. In der Endabrechnung belegte er damals mit dem TuS den zweiten Platz in der Verbandsliga, davor stand -wer auch sonst?- ausgerechnet der TuS Mechtersheim, der 22 Jahre später erneut der große Titelfavorit ist. Zwar bestünden noch immer Kontakte nach Hohenecken und der 54-jährige gebürtige Bosnier will auch die Verantwortlichen willkommen heißen. „Aber trotzdem werden wir alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen“, sagt er.
Melunovic hat die Pfälzer bei deren 3:3-Unentschieden in Bretzenheim beobachtet. „Da hat mich die Mannschaft fußballerisch begeistert“; gibt er zu. Allerdings habe sie neben ihren Stärken auch die Schwächen offenbart. „Sie versuchen, immer klare Ziele zu haben, und sie haben auch ein Tor mehr geschossen als wir. Allerdings haben sie auch sehr viele Gegentore bekommen.“ Fünf der 31 Gegentreffer waren es allein am vergangenen Sonntag gegen die SG Hüffelsheim. Sogar deren acht vor einigen Wochen in Mechtersheim (Endstand 1:8). Der bislang einzige Auswärtssieg des TuS resultiert aus einem 3:2 bei der Zweiten des FK Pirmasens, als zwei Treffer zu den psychologisch wichtigsten Zeitpunkten gefallen waren: Mit der letzten Aktion des ersten und der ersten des zweiten Abschnitts.
Nach dem ersten Saisondrittel hat Melunovic Zwischenbilanz gezogen. „Wir stehen noch ganz gut da, aber ab jetzt wird es richtungsweisend.“ Dazu will er vielleicht auch die Spielweise der Mannschaft ändern. Bislang hatte das Spiel mit einer Dreierkette um Kapitän Daniel Braun in der Abwehr, zwei Schienenspielern, Julien Atanley als alleinigem Sechser, zwei Achtern und zwei Stürmern ein klar strukturiertes Bild. Aber auch eines, das ausrechenbar war. „Wir haben jetzt natürlich einen Plan A und einen Plan B“; sagt der Trainer. Den allerdings braucht er auch, weil einige Personalien aufgrund einer Erkältungswelle noch unklar sind. Sicher ist, dass Offensivspieler Tom Gürel gegen den Tabellenneunten ausfällt. Der 23-Jährige erlitt beim 2:2 bei der Bretzenheim am vergangenen Freitagabend einen Fingerbruch, wurde in dieser Woche operiert.
Tobias Lauterbach rückte in Bretzenheim in der Schlussphase ein weiteres Stück näher ans Team, könnte schon bald wieder eine Alternative für die Startelf werden. Wieder dabei sein kann Marlon Pira, der seine einwöchige Sperre nach einer als Notbremse gewerteten Aktion gegen Basara abgesessen hat. Er könnte positionsgetreu für Gürel ins Team rotieren.