Alemannia vs. Schott: Freistoß wird zum Knackpunkt Oberligist Alemannia Waldalgesheim muss sich dem TSV Schott 0:3 beugen +++ Trainer bemängelt Fehlverhalten

Noch ärgerlicher als der Gegentreffer an sich, war die Tatsache, dass der die Alemannen auf die Verliererstraße brachte. „Nach dem 0:1 war bei uns alles wie weggeblasen“, merkte Fennel an. Nach der ausgeglichenen ersten halben Stunde bekamen die spielstarken Mainzer Oberwasser, das sie sofort nutzten „Der Dosenöffner“, sollte Schott-Trainer Aydin Ay an alter Wirkungsstätte zum Freistoß-Treffer später sagen: „Es war der Auftakt einer guten Phase von uns.“ Und wie gut. Vier Minuten später ein Steckpass auf Gansmann, der den Kopf hochnahm und den Ex-Binger Pierre Merkel in der Mitte zum 2:0 bediente.

Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wie die Partie ausgegangen wäre, hätten die Waldalgesheimer ihre Riesenchance zum Anschlusstreffer nicht leichtfertig verdaddelt. „Wir wollen da immer noch ein Schleifchen dranmachen“, vermisst Fennel den Killerinstinkt in seinem Angriff. Statt des 1:2 fiel das 0:3. Etienne Portmann machte mit einem Treffer von der Strafraumgrenze in den Winkel praktisch den Deckel drauf. Die Platzherren waren durchaus froh, als der Halbzeitpfiff kam. Zumal Leon Kern auch noch auf 0:4 hätte stellen können. „Was soll denn das hier“, schimpfte der bediente Alemannia-Keeper Pasquale Patria, der das bittere 0:7 aus dem Hinrundenspiel noch gut im Hinterkopf hatte.

„Nach dem 0:1 haben wir etwas die Köpfe hängen lassen“, bekannte Alemannia-Kapitän Can Özer: „Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht.“ Der Stürmer hatte nach der Pause die große Chance aufs 1:3, zögerte aber zu lange. Insgesamt sollte der zweite Durchgang völlig ausgeglichen verlaufen. Die Hereinnahmen von Vincenzo Bilotta und Baris Yakut werteten das Waldalgesheimer Spiel auf. Es wurde nun mehr durchs Mittelfeld kombiniert und weniger mit langen Bällen operiert. Zählbares brachte aber auch das gegen einen kompakten, souverän agierenden Gegner nicht mehr.