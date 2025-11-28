Alemannia vor Härtetest beim heimstarken MSV Duisburg

Alemannia Aachen reist am 16. Spieltag der 3. Liga zum MSV Duisburg. Die Zebras sind nach einem Jahr in der Regionalliga West in den Profifußball zurückgekehrt und mischen nach ihrem Comeback gleich wieder oben mit. In der Vorsaison verfolgten im Schnitt 16.884 Zuschauer die Heimspiele an der Wedau, nun knüpft der MSV in Liga drei an diese Wucht an.

Seit Herbstbeginn ist der Schwung jedoch spürbar abgeebbt. Zwar gelang am Ende September noch ein Erfolg gegen den FC Ingolstadt, seit Oktober sprang aber lediglich ein weiterer Sieg heraus. Die Ursachen lassen sich auch in den Zahlen ablesen: Während Duisburg in den ersten acht Saisonspielen 20 Treffer erzielte, kamen in den letzten sieben Partien nur noch sieben Tore hinzu. Gleichzeitig offenbarten sich in der Defensive einige Nachlässigkeiten, die zu vermeidbaren Gegentoren führten – etwa beim 2:2 gegen Hansa Rostock, als der MSV sich für eine gute Leistung nicht vollständig belohnte.

Der Start in die Saison hätte für die Duisburger kaum besser laufen können. Aus den ersten sechs Ligaspielen holte der MSV die volle Ausbeute von 18 Punkten und stellte damit einen Startrekord in der 3. Liga auf. Erst beim TSV Havelse musste der Aufsteiger durch ein spätes Gegentor erstmals Punkte abgeben und sich mit einem Unentschieden begnügen.

Trotz dieser Schwächephase gehört Duisburg weiterhin zu den stabilsten Teams der Liga. Erst zwei Niederlagen stehen in der Bilanz, gemeinsam mit dem VfL Osnabrück und dem SC Verl entspricht das dem Bestwert der 3. Liga. Auffällig dabei: Beide Pleiten kassierten die Zebras auswärts. Die jüngste Niederlage beim 1:4 bei der TSG Hoffenheim II war deutlich, bereits zur Pause lagen die Duisburger nach drei Gegentoren binnen neun Minuten mit 0:4 zurück.

Vor eigenem Publikum präsentiert sich der MSV dagegen äußerst souverän. In der Schauinsland-Reisen-Arena sind die Zebras noch ungeschlagen und gemeinsam mit dem TSV 1860 München das stärkste Heimteam der Liga – obwohl die Duisburger ein Heimspiel weniger absolviert haben als die Münchner. Fünf Siege und zwei Unentschieden summieren sich zu beeindruckenden 17 Punkten vor heimischer Kulisse. Gegen Aachen muss der MSV voraussichtlich ohne Jan-Simon Symalla auskommen. Der Rechtsaußen, der bereits an neun Toren beteiligt war, dürfte mit einer Sprunggelenksverletzung ausfallen.

Im Fokus steht zudem Connor Noß. Der Offensivspieler des MSV trifft dabei auf zwei alte Bekannte: Jan Olschowsky und Mika Schroers spielten wie Noß in der Jugend von Borussia Mönchengladbach. Noß und Olschowsky kamen 2009 an den Niederrhein, Schroers folgte 2012. Zwischen B-Junioren-Bundesliga und Regionalliga West kamen Noß und die heutigen Aachener in insgesamt 71 Partien gemeinsam zum Einsatz.

In der laufenden Saison hat sich Noß im Duisburger Angriff bereits nachhaltig in Szene gesetzt. Fünf Tore und eine Vorlage stehen für ihn nach 15 Einsätzen in der 3. Liga zu Buche, dazu kommen sieben Torbeteiligungen im Niederrheinpokal. Besonders zu Beginn der Spielzeit überzeugte der frühere irische Junioren-Nationalspieler als Joker und war nach Einwechslungen an vier Treffern beteiligt. In den letzten beiden Ligaspielen gegen den SV Waldhof Mannheim und die TSG Hoffenheim II zeigte er, dass er auch in der Startelf torgefährlich bleibt.

Ein Blick in die Historie verbindet beide Vereine ebenfalls. In der Saison 2009/10 gastierte Alemannia wenige Tage vor Weihnachten in Duisburg. Zuvor hatten die Schwarz-Gelben siebenmal in Folge an der Wedau nicht gewonnen, ehe sie an diesem Dezembertag den Bann brachen. Nach einer kompakten ersten Halbzeit ging Aachen nach knapp 20 Minuten in Führung: Ein Eckball von Kevin Kratz fand Babacar Gueye, der zum 1:0 einnetzte. Nach der Pause bot sich MSV-Profi Christian Tiffert vom Elfmeterpunkt die Chance zum Ausgleich, doch Alemannia-Keeper Thorsten Stuckmann parierte. In der Schlussphase setzte die Gästeelf einen Konter, den Gueye mit seinem zweiten Treffer zum 2:0-Endstand abschloss. Für die damals auswärtsstarke Alemannia war es der dritte Sieg ohne Gegentor in den letzten vier Auswärtsspielen.

Am Samstag kommt es nun zum nächsten Kapitel dieser Duelle in der Schauinsland-Reisen-Arena – mit einem MSV, der zuhause zu den Spitzenmannschaften der Liga gehört, und einer Aachener Mannschaft, die sich beim heimstarken Aufsteiger behaupten will.