Alemannia verliert bei Stern 0:1

Sichtlich motiviert bis in die Haarspitzen, fast schon übermotiviert agierte die junge Mannschaft von Spielertrainer Valonis, welcher heute selbst das Trikot in der Innenverteidigung trug. Scharfes Pressing und starkes Zweikampfverhalten setzte den Alemannen sehr zu. Die Anfangsphase gehörte, ohne dabei gefährlich zu werden, in jedem Fall, Stern. Nach etwa einer halben Stunde aber fingen sich auch die Gäste und wurden nach einer Ecke brandgefährlich. Das eigentlich unumgängliche 1:0 setzte Kapitän Kuntscher jedoch am Tor vorbei. Bis zur Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams zunehmend in Mittelfeld. Die von 16er Kante bis zur anderen 16er Kante getretenen Abstöße von Valonis, fanden sich meist in Zweikämpfen, um den zweiten Ball im Zentrum wieder. Ein Spielfluss auf dem engen und kurzen Kunstrasen war schier unmöglich.

In den zweiten Durchgang starteten nun die Alemannen deutlich stärker. Mit einigen Umstellungen und der Einwechselung weiterer Akteure, kam offensiver Schwung in das Spiel des FCA. Zwei weitere sehr gute Einschussmöglichkeiten blieben in der Phase jedoch ungenutzt. Und wenn du es vorne nicht machst, bekommst ihn hinten rein. Ein Standard von der Mittellinie getreten (der erste welcher nicht durch Valonis getreten wurde) landete trotz versuchter Abwehr Henneckes auf dem Kopf des Spielertrainers und wurde dadurch scharf und musste von Park nur noch über die Linie geköpft werden. Die Geschichten in dieser FCA Saison wiederholen sich fast Woche für Woche.

Das recht planlose Anlaufen auf den möglichen Ausgleich dauerte bis Minute 95, ehe der Schiedsrichter ein Einsehen hatte und Stern den Heimsieg bejubeln durfte.





Coach Zimpfer nach dem Spiel: „Ich bin zum einen sehr frustriert aber zum anderen auch irgendwie anerkennend. Die Feldbergstraße ist kein gutes Pflaster für uns. Die sehr junge Mannschaft, um Spielertrainer Valonis ist ihrem Coach heute sehr gut gefolgt. Sie haben mit ihm da einen Unterschiedsspieler, der nicht ohne Grund bereits höherklassig gekickt hat. Dreh und Angelpunkt und die jungen Wilden laufen und kämpfen bis zum Umfallen. Was der Stürmer da gegen den Ball abgespult hat, war wirklich sehr sehr stark. Wir selbst hatten unsere beste Phase nach der Halbzeit und da sicher die Chancen, um 1:0 oder gar 2:0 in Führung zu gehen. Wie so oft aber machen wir die Buden einfach nicht. Und dann gewinnt Stern das am Ende verdient und abgezockt. Glückwunsch und viel Glück im Verlauf der Saison.