Alemannia unterliegt Waldtrudering deutlich

Der FC Alemannia muss sich gegen Waldtrudering deutlich geschlagen geben. Mit der schlechtesten Saisonleistung, lud man die Gäste förmlich zum Tore schießen ein.

Im Vorfeld einigten sich beide Trainer darauf den Spielort in die Görzerstrasse zu verlegen. Wer dachte der Heimrechttausch hätte positive Auswirkungen auf das Spiel der Alemannen, sah sich gehörig getäuscht.

Beide Trainer stimmten zwar zur Halbzeit einander zu, dass wohl das 1:1 ein verdienter Pausenstand gewesen wäre. Aber wie so oft in dieser Saison versäumte der FCA die Führung in Persona Gönczo und zu allem Überfluss schenkte man den Gästen dann 2 Minuten vor Pausenpfiff das wohl richtungsweisende 2:1.