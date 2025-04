Alemannia unterliegt Tabellenführer

Der FC Alemannia beendet mit einer 2:1 Auswärtsniederlage bei Trudering die langen Festspiele an der Feldbergstraße. In einem umkämpften Spiel entscheidet die Kaltschnäuzigkeit der gastgebenden Tabellenführer.

Kurz nach Spielbeginn geriet der FCA durch einen gut gespielten Angriff der Truderinger in Rückstand. Im Anschluss fanden die Gäste mehr und mehr Zugang zum Spiel. Auf dem engen Kunstrasen fand man immer wieder die Ruhe für sauberen Kombinationsfußball. So langsam übten die Alemannen Druck auf das truderinger Tor aus und erarbeiteten sich die ersten Möglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt scheiterte der verdiente Ausgleich nur an der mangelnden Coolness im 16er. In solchen Situationen drehen sich die Köpfe der Alemannen regelmäßig zu Kapitän Christian Kuntscher (#11), der einen Foulelfmeter souverän zum 1:1 verwandelte.