Alemannia und Eintracht sind raus

Das 4:0 für den SC Idar: Danial Rafisamii überwindet Eintracht-Keeper Felix Basting. – Foto: Mario Luge

REGION. Eine Überraschung gab es in der dritten Verbandspokalrunde mit Blick auf die Mannschaften an der Nahe und im alten Fußballkreis Bingen. Ausgerechnet Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim, am Samstag noch mit einem überzeugenden Sieg gegen Viktoria Herxheim in die Saison gestartet, erwischte es beim klassentieferen SVW Mainz. Für Eintracht Bad Kreuznach war Oberligist SC Idar-Oberstein beim 0:4 klar eine Nummer zu groß. Die SG Hüffelsheim hatte im Derby in Weinsheim keine Probleme. Ausgeschieden sind der SV Winterbach, die TSG Planig, die SpVgg Ingelheim und mit der SG Soonwald auch der letzte A-Klassen-Vertreter aus der Region.

SVW Mainz – SV Alemannia Waldalgesheim 3:2 (2:2). – Durch ein Wechselbad der Gefühle musste Alemannia Waldalgesheim beim SVW Mainz. Die Weisenauer konnten dabei die zweimalige Führung durch Nils Gräff (15.) und Henry Kreling (23.) jeweils postwendend ausgleichen (Leon Nauth, 22. und Dominik Higi per Elfmeter, 28.). Keine drei Minuten nach dem Wechsel ging der Landesligist sogar nach einem Missverständnis in in der SVA-Abwehr durch Jonas Eichbladt seinerseits in Front. „Bei uns hat am Ende gegen immer mutiger werdenede Weisenauer ein bisschen die Power gefehlt”, gab Alemannia-Coach Sascha Witt, der Trainer Elvir Melunovic trat, nach dem Spiel zu.

Luftduell: Eintrachtler Levi Mukamba (blaues Trikot) und der Idarer Niklas Baus – Foto: Mario Luge

Eintracht Kreuznach – SC Idar 0:4 (0:2). – Gegen den Oberligisten kamen die Bad Kreuznacher an ihre Grenzen. „Das ist aber auch nicht wirklich überraschend, wenn man sich die Kader beider Teams anschaut“, erklärte Thorsten Effgen nach Abpfiff einer letztlich klaren Angelegenheit. Daher wollte der SGE-Coach auch nicht zu hart mit seinen Jungs ins Gericht gehen. Einige Eintrachtler hätten ihr erstes Verbandspokalspiel überhaupt gehabt. Sie bekamen es mit einem neu aufgestellten Gegner um Spieler wie Ramzi Ferjani (ehemals Borussia Dortmung, Erzgebirge Aue, Wormatia Worms) oder Kevin Kraus (FC Heidenheim, Greuther Fürth, 1. FC Kaiserslautern) zu tun und nutzten die wenigen sich bietenden Chancen dann auch nicht. Derweil präsentierte sich der Gast äußerst effizient – zumindest nach dem von Kraus verschossenen Elfmeter (12.). Temiloluwa Elias Ajibola brachte den SC Idar mit zwei Treffern (17. und 29.) in die Spur, Alex Xavier Do Nascimento (32.) und Danial Rafisamii (63.) machten den Deckel drauf. Das Eintracht-Ziel, wenigstens verletzungsfrei über die Zeit zu kommen, machte Jan Wingenter zunichte, der – kurz zuvor erst eingewechselt – in der besten Kreuznacher Phase nach einem Zweikampf vom Platz humpelte. Ansonsten nichts Neues für Effgen: „Es ist ja eigentlich genau das passiert, was zu erwarten war. Der Favorit gewinnt souverän gegen eine junge Mannschaft.“ Gestern, 19:00 Uhr SV Winterbach SV Winterbach VfR Baumholder VfR Baumholder 1 4 Abpfiff SV Winterbach – VfR Baumholder 1:4 (1:3). – Beim Pokalauftakt am Dienstagabend konnte sich der SV Winterbach im Duell mit Ligakonkurrent VfR Baumholder zwar gegenüber dem 0:3 vom Sonntag gegen Schmittweiler-Callbach deutlich steigern, zeigte Biss und Willen. Am Ende hieß es dennoch 4:1 für das Team vom Westrich. Danny Lutz (30.), Niklas Alles (39.) und Lucas (45.) machten nach individuellen Fehlern in der SV-Abwehr vor der Halbzeit schon alles klar. Nach dem Wechsel verkürzte Leon Zimmermann (75.), doch Alles stellte mit seinem zweiten Treffer drei Minuten später den alten Abstand wieder her, bevor Hoffnung aufkommen konnte.

SG Weinsheim – SG Hüffelsheim 0:3 (0:2). – Underdog und Bezirksligist SG Weinheim gegen den schier übermächtigen Nachbarn SG Hüffelsheim. Ganze drei Kilometer trennen die Sportplätze. Vor einem Jahr war das ein Knaller, der erst ganz am Schluss entschieden wurde und in dem die Mannschaft von Andy Baumgartner den Hüffelsheimern alles abverlangte. Diesmal sorgte der Verbandsliga-Aufsteiger vor gut 500 Zuschauern schon früh für klare Verhältnisse, siegte am Ende 3:0. Johann Frisch (3.) und Lars Hermann (14.) gaben dem Spiel die Richtung vor. Fünf Minuten nach dem Wechsel machte Nik Rosenbaum vorzeitig den Deckel drauf. Positiv beim Sieger war, dass Trainer André Weingärtner gegenüber dem Ligaauftakt ohne Qualitätsverlust wie angekündigt auf vielen Positionen rotieren konnte.

Spvgg. Ingelheim – SV Gimbsheim 1:2 (0:0). – Das Duell der Landesligisten SpVgg Ingelheim gegen SV Gimbsheim war zwar torärmer als zum Saisonauftakt am Freitag an gleicher Stelle im Blumengarten (3:3), aber genauso spannend. Die Gäste gingen vor weniger als 100 Augenzeugen kurz nach dem Wechsel in Front, in der Nachspielzeit schaffte Tolga Memet aber den Ausgleich. Als alles auf die Verlängerung hinzuweisen schien, sorgte Peter Bähr mit dem 1:2 (90.+4) für das Aus der Rotweinstädter.

SG Soomwald – SG Meisenheim 1:2 (0:2). – A-Klasse-Vertreter SG Soonwald gegen Landesligist SG Meisenheim. Im ungleichen Duell stand es nach zwei Treffern von Laurenz Fach (30., 46.) vor knapp 200 Zuschauer in Seibersbach bereits 0:2, als das Heimteam noch einmal Hoffnung bekam. SG-Keeper Marco Blaesy sah Rot, Lukas Gohres verwandelte den fälligen Strafstoß zum Anschluss (70.). Auch wenn das Heimteam noch einmal alles auf eine Karte setzte, blieb es am Ende beim 1:2.