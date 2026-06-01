Alemannia Straß stellt neuen Trainer für die 1. Frauenmannschaft vor von Rűdiger Leesten · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jennifer Adam

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Die Alemannia Straß freut sich, zur kommenden Saison mit Hans-Josef Ohrem einen erfahrenen Trainer für die 1. Frauenmannschaft präsentieren zu können. Mit seiner Verpflichtung setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität und die weitere positive Entwicklung im Frauenfußball.

Die Entscheidung für Hans-Josef Ohrem fiel im Rahmen eines strukturierten Auswahlprozesses. Hierfür hatte die Alemannia Straß ein Entscheidungsteam gebildet, bestehend aus dem sportlichen Leiter, Vorstandsmitgliedern sowie einem Vertreter der Mannschaft. In diesem Gremium kristallisierte sich Hans-Josef Ohrem schnell als Wunschkandidat heraus. Bereits nach wenigen Gesprächen wurde deutlich, dass sowohl die Spielphilosophie als auch die persönliche Verständigung hervorragend harmonieren. Diese gemeinsame Basis bildet das Fundament für eine erfolgreiche zukünftige Zusammenarbeit.

Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner authentischen Art verfolgt der Verein das Ziel, die Erfolgsgeschichte des SC Alemannia Straß im Frauenfußball weiterzuschreiben und die Mannschaft nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig möchte sich die Alemannia Straß ausdrücklich bei Janik Lennartz und Benno Schneider bedanken, die als Interims-Trainerteam in der Rückrunde Verantwortung übernommen haben. Mit großem Einsatz ist es ihnen gelungen, der Mannschaft den notwendigen Halt und Zusammenhalt zurückzugeben und sie wieder auf die Erfolgsspur zu führen.